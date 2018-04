Reactivarán obras de la Terminal Sur del MÍO 

Esta semana terminó el proceso de notificación a las personas que interpusieron recursos contra los permisos que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) le otorgó a Metrocali, para la construcción de la Terminal Sur del Sistema de Transporte Masivo (MÍO).

La notificación confirma que el proceso se resolvió a favor de Metrocali, lo cual permitirá que la firma Sainc S.A., a la que se le adjudicó la obra, reactive la ejecución de algunas labores que se tuvieron que suspender, mientras se cumplía con los tiempos de ley en los trámites.



Jaime Quesada, director de Infraestructura de Metrocali, contó que “antes de Semana Santa la CVC resolvió el recurso y ratificó que los permisos ambientales están otorgados en su debida forma, lo que quiere decir que podemos avanzar. Estamos listos para arrancar. Tenemos la gente para que, inmediatamente la CVC nos confirme que notificó a la contraparte, nosotros reactivemos esas labores”.



Desde la CVC se afirmó que “Metrocali no tiene ningún pendiente en temas ambientales. Lo que sucede es que por ser el proyecto de la Terminal del Sur una obra fundamental para el desarrollo y la movilidad en el sur, el mismo ha tenido una serie de veedurías por parte de entes de control y la misma comunidad, que nos ha llevado a que agotemos todos los tiempos de ley en el otorgamiento de permisos y trámites”.

Este anuncio se dio luego de que en el Concejo de Cali se llamó la atención a Metrocali porque, según el concejal Roberto Rodríguez, algunas obras que tendrían que adelantar, como la de la Terminal Sur, se encuentran “suspendidas porque no se han comprado los predios o no tiene las licencias ambientales, lo que expone al Municipio a demandas”.



Pero el ingeniero Quesada aseguró que “el contrato no está suspendido y las obras están en ejecución (...) Los obreros están allí en otras actividades, revisando diseños, adelantando planificación de obras”, y agregó que lo que estaba suspendido, relacionado con el tema ambiental, ahora se podrá continuar.



Sin embargo, Metrocali anotó que las actividades que involucren excavaciones en la zona de la Terminal propiamente dicha, aún no se pueden realizar hasta que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) apruebe el Plan de Manejo Arqueológico, enviado el pasado 16 de marzo, con las correcciones solicitadas.

Así se vería la Terminal Sur del MÍO desde el aire Foto: Metrocali

“Sí podríamos ejercer las actividades medioambientales correspondientes y actividades que no involucren las excavaciones. Obviamente, para que el proyecto se desarrolle se requiere que excavemos y esto no se puede dar hasta que tengamos la aprobación del Icanh”, explicó el ingeniero Quesada.



Algunos miembros de la comunidad de Valle del Lili y defensores del humedal El Cortijo, cercano a la zona a intervenir, ya conocían que las obras se reactivarán en los próximos días, y siguen adelantando acciones jurídicas para demostrar, más allá del impacto negativo al medio ambiente, “que la Terminal no cabe allí y que la CVC otorgó permisos con certificados de tradición de escrituras públicas que no corresponde al predio”.

El abogado Jair Zapata subrayó: “Estamos haciendo una gestión jurídica importante que traerá resultados satisfactorios. Ellos están trabajando por los lados y continuarán, pero yo tengo la certeza de que no culminarán. Sabemos que hay discrepancias internas y no es solo del tema ambiental”.



Aunque algunas decisiones han favorecido a Metrocali y el proyecto avanza a ‘paso lento’, ayer se hizo otro llamado en el Concejo para incluir en el debate de control político la revisión de contratos y el cronograma de esta obra en especial. El debate aún no tiene fecha de realización.

La comunidad denuncia que esta zona verde se verá gravemente afectada Foto: Metrocali



El concejal Juan Manuel Chicango publicó en sus redes sociales la proposición en la que se pide al presidente de Metrocali que presente un “informe detallado sobre la construcción de la Terminal Sur y su concertación con la comunidad, anexar permisos ambientales, actas de reuniones, presupuesto y cronograma de la obra”.

Para los veedores ciudadanos Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo A. Borrero, “la discusión no puede reducirse a la simple revisión de los documentos, en tanto que debe suspenderse dicha obra, hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo”, dijo.



Los veedores afirmaron que las obras afectan “los derechos colectivos a la conservación y preservación del medio natural, el paisaje, la tranquilidad y el sosiego doméstico de los habitantes del sector”.



Según la CVC, a Metrocali se le otorgó permiso de ‘Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados’ en vías de las carreras 99, 102, y calles 25 y 42; en zona de Terminal Sur unas 3,4 hectáreas. También permisos de Explanación y vías, y de Ocupación de cauce (puente río Lili).



La compensación por los impactos ambientales no mitigables que hará Metrocali será la restauración ecológica de 27,5 hectáreas en el Jardín Botánico de Cali.



