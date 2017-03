Tribunal Superior de Cali ratifica suspensión del Alcalde de Jamundí

15 de marzo 2017 , 07:57 a.m.

La Contraloría del Valle del Cauca confirmó que el Tribunal Superior de Cali dejó en firme la suspensión provisional del alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo, mientras el ente de control fiscal adelanta las investigaciones relacionadas con la contratación durante la declaratoria de calamidad pública por parte de esta Administración en marzo de 2016.

Según la Contraloría departamental, "esta vez fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sala civil, que en fallo de segunda instancia asegura que la decisión tomada por el ente de control fue proporcionada, racional y cuenta con los soportes probatorios suficientes".



Anota que "el alto Tribunal asegura que debe decirse que no obran elementos de juicio que permitan calificar la decisión como irracional o desproporcionada, pues en forma alguna puede decirse que la cuantía del posible detrimento patrimonial impide el ejercicio de la facultad -la cual se vio tiene otros parámetros- y no se allegó prueba que evidencie el tratamiento discriminatorio insistentemente aducido por el interesado".



El proceso en segunda instancia obedeció a que el Alcalde de Jamundí estuvo en desacuerdo con la suspensión provisional ordenada por la Contraloría al cuestionar contratos por supuestas irregularidades; contratos por más de 800 millones de pesos. Según la Contraloría, se habrían adelantado trabajos que no habrían tenido relación con la calamidad declarada a lo que el alcalde de Jamundí siempre ha manifestado su desacuerdo.



El mandatario se ha defendido y argumenta que la medida de la Contraloría es injusta.



