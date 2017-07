Argelia, optimista por vivir en paz y sin trincheras

Los más de 25.000 habitantes del municipio Argelia sostienen que esta localidad del sur caucano es una población de esperanza y paz. Es por eso que para muchos de ellos, de la zona urbana y del área rural, como el corregimiento El Mango –donde hace dos años se opusieron a la presencia de la Policía y del Ejército por temor a seguir siendo blanco del conflicto que durante más de medio siglo dejó agujeradas muchas de las viviendas–, el reciente retiro de las trincheras en la estación (las quitaron el pasado sábado) es parte de ese nuevo comienzo pacífico.

Ese retiro de las trincheras fue promovido por la misma comunidad, con el acompañamiento de la Policía y del alcalde del pueblo, Diego Aguilar.



César Moreno, uno de los habitantes que sufrió en dos ocasiones el flagelo del secuestro, indicó que todo el pueblo está optimista y era una ilusión de todos, ahora más, con las Farc en proceso de desmovilización.



Fue por esta razón que en marzo pasado en El Mango había vuelto la resistencia hacia los militares de la Brigada 29 que rondaban la región para brindar la seguridad que le compete al Estado garantizar. Afirmaron que por esta presencia de la Fuerza Pública un civil quedó gravemente herido y tres soldados aturdidos, cuando al paso de una patrulla militar fueron activados unos explosivos.

En marzo pasado, en El Mango había vuelto la resistencia hacia los militares de la Brigada 29 que rondaban la región para brindar la seguridad que le compete al Estado garantizar FACEBOOK

TWITTER

"Al principio se pensó que habían caído en un campo minado, la explosión se sintió sobre las 5 p. m. Ya se verificó y se concluyó que activaron unos explosivos a su paso", dijo un testigo de aquel momento.



Los uniformados pertenecían a la Brigada Móvil No 29, cuya presencia se fortaleció en la zona.



“Nunca hemos perdido la esperanza de la paz", dijo Gregorio González, otro habitante de Argelia, luego de ver cómo sus vecinos quitaron las trincheras de la estación de Policía.



De acuerdo con el mismo alcalde Aguilar y la Policía, desde el 9 de julio del 2015 no hay acciones de las Farc en esta municipalidad.



Aguilar añadió que ahora lo queda es más inversión para apuntarle al desarrollo que reclama el ente territorial, sobre todo en mejorar el estado de las vías.



“Creemos que están las condiciones para que llegue la prosperidad y el desarrollo a nuestro municipio”, aseveró el mandatario a quien le preocupa el tema de los cultivos ilícitos, pues hay campesinos que indican que no hay apoyo por parte del Estado en un manejo con ellos para lograr una erradicación, pero con respaldo a unidades productivas.



"Hay aún problemas por cultivos ilícitos, laboratorios, pequeñas mafias, grandes mafias y grupos al margen de la ley, por ahora es difícil sindicar un grupo en específico", dijeron fuentes del Gobierno Nacional.



Este lunes, el mandatario insistió a los habitantes en que la paz añorada también debe complementarse con el buen comportamiento de sus ciudadanos. Es así que se recuerda el asesinato en febrero de este 2017 del agricultor Reinel Daza Burbano, hallado con un cartel que decía que era "informante del Ejército".



Argelia es recordado por haber sido hace dos años el municipio del corregimiento El Plateado, que sacó a un grupo de militares.



CALI