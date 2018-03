¿Quiénes son los candidatos del Valle a la Cámara?

En el Valle del Cauca hay 150 candidatoss que aspiran a quedarse el próximo 11 de marzo con 13 curules de la Cámara.

Partido de la Unidad o partido de la U

El Partido de la U se muestra optimista en superar las tres curules que hoy la bancada del Valle del Cauca tiene en la Cámara de Representantes. Hay tanto optimismo que figuran 13 candidatos en la lista por la región.



El departamento es el tercero con más postulantes en el país dentro del Partido de la Unidad, después de Bogotá y de Antioquia. Élbert Díaz y Jorge Eliécer Tamayo, quienes tienen el respaldo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quieren repetir el cargo que lograron en la Cámara hace cuatro años, a diferencia del exalcalde de Tuluá Rafael Eduardo Palau, quien tampoco volverá a la alcaldía de su localidad. Pero el Partido de la U tiene expectativas en obtener cinco curules este año y las mujeres van tras una mayor representación en el Congreso por el Valle con siete aspirantes a la Cámara. Una de ellas es la bugueña Norma Hurtado. Es abogada con 25 años de trayectoria pública. El último cargo fue el de secretaria general en la Gobernación del

Valle.



También fue concejal y secretaria de Gobierno de Cali, laboró en la Personería municipal, en el Instituto del Seguro Social, Banco Agrario y en la ESE Antonio Nariño. Dice que cree en la paz y que el mismo partido lo ratificó con su apoyo en el pasado plebiscito. "Creemos en la paz y quiero la paz para nuestro país, los acuerdos suscritos por el Gobierno y a las Farc han causado algunas prevenciones en los colombianos, pero he leído otros procesos de paz, y entendí que es necesario que las partes sedan algunos espacios". Quiere, además, combatir la corrupción y erradicar las violencias hacia las mujeres. La tutlueña Esperanza Delgado, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial (Asonal) y fue juez, vuelve a buscar una curul en la Cámara, como lo hizo en el 2014. En ese entonces logró unos 16.000 votos.



Esta vez, la también abogada está más decidida a lograr una de las curules de la Cámara por el Valle. Quiere impulsar leyes que "permitan un país en paz, que nuestros niños y jóvenes quieran hacer política que es el arte de servir y no el arte de servirse que es lo que hemos visto". Las otras candidatas por La U son Carmenza Delgado (103 en el tarjetón), Magnolia Tobón (104), Alba Mery Bartolo (109), Melba Lucía Ríos (111), y Sandra Milena Sedas (112).



Los demás candidatos por La U son Horacio de Jesús Londoño (105), Guillermo Rodríguez (106) y John Jairo Hoyos (107).

Candidatos conservadores del Valle a la Cámara

Los conservadores con Míyer Javier Huependo, Juan Martín Bravo, Leidy Tatiana Palacios, Edith Paty Mutiz, Alfonso González, José Gustavo Padilla, Liliana Álvarez, Faber Alberto Ramírez, Francisco Javier Vaca, Pedro Nel Quiñónez, Diana Marcela Molina, Henry Humberto Arcila y Mario Germán Fernández de Soto esperan sostener dos curules y alcanzar otras en la Cámara de Representantes, en el Valle. En 2014 fueron elegidos Alvaro López Gil y Heriberto Sanabria, quien busca el Senado. Sus fichas son Padilla, Huependo y Arcila. Mario G. Fernández- 111.



En la lista de candidatos figura el exdirector regional del Sena y exsecretario de Educación del Valle. Entre sus propuestas está la construcción de lo que llama la ciclorruta metropolitana, adjunta a la vía perimetral que integre Cali, Palmira, Candelaria, Yumbo y Jamundí. "Trabajaremos para darle a cada municipio su red interna de ciclorrutas que garanticen continuidad y seguridad", dice el abogado de la Universidad Libre. Se propone trabajar por la reactivación de la vía férrea y buscar los recursos que se requieran para darle al Valle una Red departamental de trenes, tanto de pasajeros como de carga.



"Impulsaremos la elaboración de un plan estratégico encaminado a fortalecer la adecuación, mantenimiento y funcionamiento de los aeropuertos de ciudades intermedias en especial los de Buenaventura y Cartago", plantea el exdiputado bugueño durante dos periodos y exconcejal de Buga. Para Buenaventura, plantea revisar el cumplimiento de los documentos Conpes de 1996, 2006 y 2016, que hacían énfasis en inversión de recursos. La idea es conocer la deuda social de la Nación con los bonaverenses. De la mano del Gobierno Nacional, habla de la actualización del Plan Regional de Impulso al Subsector Pesquero y Acuícola y promover un puerto pesquero público. "Propondremos establecer una 'Lonja de pescado', dotada de cuartos fríos y plantas de procesamiento de pescado", plantea el candidato.

Los liberales

Los 'delfines' son las cartas de dos representantes liberales para conservar sus curules ganadas en 2014. Un tercero quiere repetir. Pero no será sencillo entre pesos pesados y nuevos rostros. La familia Chicango Castillo busca su continuidad. La representante Nancy Denisse Castillo, elegida con 22.729 votos, le encomienda a su hijo Andrés Maurico Chicango Castillo esa curul. Una de las propuestas del candidato, exdiputado, con el 102, es que Coldeportes se transforme en un Ministerio que descentralice recursos. El representante Fabio Arroyave también espera que su hijo Fabio Fernando, el 113, exconcejal de Cali, sostenga la curul de la Cámara ganada con 25.586 votos hace cuatro años.



El administrador bonaverense Hernán Sinisterra, elegido con 23.250 votos en 2014, sí estará en el tarjetón con el 111. A la contienda vuelve Juan Fernando Reyes Kuri, con el 101, abogado y profesor de la Universidad de San Buenaventura con Maestría en Derecho Público. En 2014 luchó por la última curul con Sinisterra, quien le ganó con votos de Buenaventura, en medio de lluvia de acusaciones. La vida política de Reyes comenzó en 2004 siendo el concejal más joven de Palmira, donde su familia tiene fortín. Lo apoya sector empresarial y acompañó los gobiernos de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage en Cali. Plantea poner en marcha su propuesta 'Tesa' ( Gobierno Tecnológico, Eficiente, Simple y Agil), donde no haya más centralismo bogotano. El exconcejal Álvaro Monedero, con el 107, es un candidato con peso. Tiene alianza con el representante Carlos Abraham Jiménez, quien busca pasar de la Cámara al Senado. Monedero tiene cercanía a Juan Carlos Abadía, sus votos están en el centro y norte del Valle y Cali.



El administrador de empresas y miembro de la Academia de Historia en Buga, Luis Felipe Ocampo (112) defiende la paz y la inclusión. Apoya a Humberto de la Calle. Adriana Gómez (103), con 27 años de en la vida pública en la Alcaldía de Yumbo, la Gobernación y diputada en el periodo 2012 - 2015. Propone invertir los recursos que antes iban al conflicto armado para la educación colombiana.

Centro Democrático

El Centro Democrático (CD) cuenta con 13 aspirantes a la Cámara de Representantes por el Valle. El caleño Carlos Alberto Cuero, quien en el barrio El Retiro trabajó con el recordado padre Alfred Walker, es el único con curul desde 2014. Cuatro años después, este licenciado en Matemáticas y con el 113 en el tarjetón, quiere repetir. A la contienda se sumó el exconcejal, exdiputado y exdirector de Planeación del Valle Christian Garcés, 104, de origen conservador y quien quiere volver al Congreso por el CD y representar a los más de 357.000 votos cuando fue por 'Despierta

Valle' a la Gobernación, en 2015. Hoy va con el exdirigente de Andi Gabriel Velasco, como su llave al Senado. Garcés abrió debate sobre el porte de armas de los ciudadanos, pero bajo control de autoridades, cuando requieran proteger sus vidas. Catalina Ortiz, de Alianza Verde, dijo que "entre más armas, más muertos. Lo que se necesita es educación con oportunidades".



El candidato dijo que no promueve que todos anden armados. Anotó que el Estado tiene que brindar garantías. "Vamos a aumentar el número de efectivos de Fuerza Pública. Es necesario que ciudades como Cali y otras tantas del Valle se pongan a la par de las ciudades más seguras", dijo. Otros aspirantes son Edwin Ramírez, 105, relacionado con el gremio de comerciantes; También Milton Hugo Angulo, 101, trabajador social en Buenaventura. Siguen Natalia Bedoya, 103; Carlos Alberto Bernal, 106, empresario que tenía 18 años cuando cayó en el secuestro masivo del Eln.



El empresario y exdirectivo de multinacionales Fernando Torres es 107; Alexánder Velásquez, 108, contador y cercano al deporte; y Gustavo A. Díaz, 109, vinculado a la tarea cultural. Carolina Escobar, 110, administradora ambiental; y Érika Duque, 112, quien se presenta como líder social. Otros aspirantes con el respaldo del Uribismo



Carlos A. Cuero, 113 Hizo parte de la Corporación El Señor de los Milagros. Intentó llegar al Concejo de Cali por el Conservatismo. Como uribista promovió la ley sobre emprendimiento en centros de educación superior. Piedad varela 111 Es abogada en Derecho de Familia. Ha sido concejal, y secretaria de Educación de Cali; gerente de Infivalle y de la Licorera. Dice que trabajará por un mayor crecimiento económico y con justicia social del Valle.



Juan Malvehy 102 Vallecaucano y abogado con estudios en Filosofía, y máster en Gobierno y Políticas Públicas. Es sobrino de Daniel García, exdirector de Invías. Lanzó arengas durante la visita de Rodrigo Londoño a Cali.

Alianza Verde

La Alianza Verde, cuyo listado se caracteriza por la juventud de sus aspirantes, espera más de una curul. Ahí figuran Ana Cristina Paz Cardona, María Inés Chamorro Ulcué, Tatiana Zambrano Sánchez, Eli Shnaider Brener, Carlos Alberto Martínez Noguera, Marco Aurelio Fuentes Martínez, Cristian Camilo Gaitán, Alejandro Sánchez Lariccia, Terry Hurtado Gómez, Hernando Llanos Rojas, Alfonso Cortés García, Carlos Alberto Mosquera Valdés y Catalina Ortíz Lalinde, una de las más fuertes aspirantes a ocupar una de esas 13 curules. Catalina Ortiz Lalinde 101 en el tarjetón La cara de la abogada caleña Catalina Ortíz no es desconocida. Fue ella quien puso a hablar a los colombianos sobre innovación y emprendimiento. Fue la creadora y productora de INNpulsa Colombia, un programa gubernamental de fomento a la innovación y el emprendimiento, desde donde se apoyó el crecimiento de 60.000 emprendedores del país. Estuvo al frente de la Fundación Terpel, donde se enfocó en desarrollar programas de educación y cultura ciudadana. "La política necesita una transformación", dice esta abogada de la Universidad de Los Andes, con una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, donde estudió becada. Basada en su experiencia laboral, en su propuesta para llegar al Congreso, por primera vez, no podía faltar el impulso emprendedor.



"Debatir qué pasará con la automatización de las empresas y las transformaciones laborales que se derivan de la economía digital y las nuevas tecnologías además, del abuso de las empresas públicas y privadas a los proveedores que pone en jaque a los independientes y contratistas del país, atentando contra sus finanzas, por el pago no oportuno de sus productos y servicios", plantea la candidata, cercana al candidato presidencial Sergio Fajardo. La transparencia es otro de sus propósitos. "Hacer cumplir desde la Cámara los mandatos ciudadanos que se encuentran en la página www.vencealcorrupto.com. Más de cuatro millones de personas apoyaron la Consulta Anti Corrupción, esos ciudadanos necesitan ser representados, porque la transparencia es el antídoto contra el clientelismo y la corrupción". Y la mujer es otra de sus prioridades. "Combatir todo tipo de violencia con enfoque de género, abusos, feminicidios, invisibilización y, discriminación social y económica, con una estrategia de empoderamiento imparable de las mujeres, para emprender una cultura de respeto, por trabajos dignos y equitativos para todas.



Las mujeres son más del 50 por ciento de la población, pero en la política sólo están representadas en el 20 por ciento del Congreso, se necesitan más mujeres berracas en esa entidad".



Las propuestas de la lista de la Alianza Verde Terry Hurtado 105 El vegano y vocero de la Federación de Liberación Animal de Cali, defensor de las causas animalistas, aspira a la Cámara. Gestionar el menú vegetariano y vegano en las entidades públicas y abolir el toreo y la pelea de gallos son algunas de sus propuestas.



Eli Shnaider 110 Este ambientalista se caracteriza por su forma de hacer campaña. Le entregó una bolsa de sangre al candidato que propone armarse para defenderse de la delincuencia y frente a la planta de una embotelladora regó una tonelada de azúcar. Alejandro Sánchez 106 El director del Movimiento Antitaurino de Colombia propone control a las corporaciones autónomas, reformar la salud pública en el tema de zoonosis, que sean centros de bienestar y buscar modelos eficaces de recuperación de animales perdidos.

Cambio Radical

Los actuales representantes del Valle por Cambio Radical, José Luis Pérez y Carlos Abraham Jiménez aspirarán ahora al Senado. Y atrás de esas curules están Juan Pablo Jaramillo, Eliana Andrea Bedoya, Armando Escobar, Yime Alex Chacón, Gladys Arcila, Oswaldo Arcos, Luis Adrián Rodríguez, Luz Marina Franco, Gloria María Hurtado, Juan Carlos Salazar, Jhon Jairo Martínez, Emilberth Jaramillo y Jessica Echeverry. Jessica Echeverry Dice que quiere llegar a la Cámara para representar a las mujeres s y defenderlas de la violencia de género y a representar a las madres cabeza de familia. Es abogada de la Santiago, especializada en derecho administrativo, y desde hace 15 años está al frente de la organización 'Lo social es primero'.



Desde esa organización se ha buscado capacitar para el trabajo y el emprendimiento a las madres cabezas de hogar. Así mismo, busca trabajar por los niños víctimas de abuso y violencia sexual. Propone un seguro de enfermedad para niños con cáncer y con discapacidad cognitiva; el buen uso de tiempo libre de niños y jóvenes, así como la implementación de la jornada única con alimentación incluida. Otros de los aspirantes por Cambio Radical Oswaldo Arcos. En el 2012 llegó al Concejo de Cali por el movimiento ASI. Este ingeniero de sistemas de la Distrital de Bogotá dice que hay que involucrarse en la política para cambiar la ciudad, el departamento y el país. Trabajó con José L. Pérez.



Armando Escobar. Este abogado de la Santiago, veedor del transporte, vuelve a aspirar al Congreso. Propone 'desprivatizar los organismos de tránsito para acabar con el negocio de las cámaras de las fotomultas y el alto costo de las licencias.



Juan Carlos Salazar. Su eslogan de campaña es 'Por un Valle seguro y con empleo'. El ingeniero mecánico, exdiputado en dos periodos y exrepresentante del Valle, propone que la educación sea obligatoria en el país. El CD no le dio el aval.

Mira

Con 18 años de creación, el partido político Mira busca entrar con nuevas fichas a la

Cámara. Su militante más representativa en el Valle, y que busca repetir curul encabezando lista con el 101, es Guillermina Bravo, quien también fue exdiputada del departamento de 2008 a 2011. Con 50.845 votos que sacó este movimiento en el

Valle, Bravo propuso la creación del Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura y resaltó la importancia de una proyección económica a largo plazo. Entre sus propuestas dice que creará el ministerio de la Mujer, con suficientes recursos, para evitar flagelos como el feminicidio.



"La política es para servir y no para servirse de ella", dice Bravo. También aspira el líder social Hernán Rodriguez, con el 104, quien dice que luchará contra la explotación de los niños a causa de la pobreza que agobia a sus padres.



Olga Lucía Olaya, con el 105, dice que 'se la jugará' con del deporte para resocializar a los jóvenes. Isidro Cuero Valencia, con el 106, dice que buscará en plenaria crear una política pública para fomentar el emprendimiento en proyectos productivos.



Con el 107, la candelareña Blanca Cecilia Gil quiere llevar el congreso a los corregimientos. Mientras que Germán Dávila, con el 108, propone fomentar el turismo sostenible; la bugueña Ángela María Lufán, con el 109, busca trabajar por la familia y la niñez, mientras que Luis Orlando Caamaño, con el 110, propondrá impulsar la cultura; con el 111, María Betty Cardona quiere que el Valle sea despensa agrícola y Nancy Yaneth Marin, con el 113, presenta una voz para los jóvenes en el Congreso.

Opción Ciudadana

El partido Opción Ciudadana quiere cambiar el panorama de hace cuatro años cuando por el Valle del Cauca no obtuvo curules.



Antes era el Partido de Integración Nacional (PIN), que tuvo 3 senadores en 2010. En la actual contienda por la Cámara, el exdiputado cartagüeño Rigo Alexánder Vega le apuesta a la Cámara, con apoyo de William Alberto Rodríguez, quien aspira al Senado y tiene respaldo de Juan Carlos Martínez. Vega, con el 101 en el tarjetón, es administrador de empresas de la Universidad del Valle, especialista en Gestión de Calidad y Normalización Técnica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Dice que le apostará al empleo y al desarrollo de vías como la dob le calzada a Buenaventura. Hebert Celín Navas, quien reemplazó a Ricardo Maya en la rectoría de la Universidad Santiago de Cali y fue presidente del Deportivo Cali, tiene el respaldo de Rodríguez. Dice que le preocupan la educación, la familia, la pobreza, la exclusión, entre otros.



Es el número 106. Noris Cano también tiene el apoyo de Rodríguez y también va por una curul por el Valle, con el 113. Ha sido dirigente empresarial y social. La bugueña María Leonor Cruz tiene el número 104.



De 45 años, es abogada de ejercicio, especialista en Derecho Administrativo. Ha sido personera delegada en Buga y por tres períodos, concejal del mismo municipio. Dice que trabajará por el Valle y la mujer.



La palmirana Ximena Polanco tiene el 302 y va por una curul por las negritudes. Le preocupan las poblaciones vulnerables. Fue tesorera durante la gobernación de Juan Carlos Abadía.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc)

La candidatura del Valle del Cauca a la Cámara de Representantes por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) hizo posible que Luis Alberto Albán Urbano regresara a su Cali natal, después de casi 30 años. Albán Urbano, o 'Marcos Calarcá' como era conocido antes cuando fue militante de las Farc desde 1986, no había viajado a la capital vallecaucana por ser parte del que fue el grupo guerrillero hasta convertirse en fuerza política, luego de los acuerdos de paz negociados en La Habana (Cuba) con el Gobierno Nacional.



El candidato a la Cámara por las Farc dijo, tras su visita a la ciudad por la campaña: "Pasó mucho tiempo sin venir a la Cali de mis afectos y al hacerlo me ha despertado algunas nostalgias y alegrías". Sostuvo que esta campaña es un gran desafío no solo porque por primera vez, las Farc buscan alcanzar curules en el Senado y en la

Cámara, y lograr la Presidencia. Afirmó que este es un camino que tendrá dificultades, pero que desde los acuerdos de paz se buscan alternativas para sacarlos adelante y pensando en las propuestas de las Farc como un partido político en su primera contienda electoral. "Con el esfuerzo de hombres y mujeres se pondrán sacar adelante los acuerdos de paz y llevarlos a la práctica", dijo este licenciado en Educación de la Universidad Santiago de Cali. Anotó que en la Cámara pretende abrir más caminos, pero apuntándole al desarrollo del Valle del Cauca. "Pensamos que se está dando el camino de la paz, pensamos que hay muchas dificultades y seguramente se presentarán otras, pero todos unidos podemos vencer obstáculos y que en el país todos podamos vivir dignamente".



Albán Urbano nació el 16 de agosto de 1957 y fue clave en las negociaciones en La Habana y en las primeras que eran de carácter exploratorio a comienzos del 2012. Más que ser un combatiente, Albán se destacó por su 'diplomacia' porque en la guerrilla estableció conversaciones con grupos insurgentes y sociales de algunos países del continente. También fue integrante del comité temático durante los diálogos entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana, período entre 1998 y 2002.

Polo Democrático

Con 11 candidatos por el Valle del Cauca, el Polo Democrático quiere teñir de amarillo la Cámara de representantes. Con el 101, Alfredo Mondragón, junto al aspirante al Senado, Wilson Arias, abandera lo público y pide más presupuesto a salud y educación. Franklin García (110), con respaldo del senador Jorge Robledo, pide protección y garantías a pequeñas y medianas empresas, y plan de reposición a transportadores.



En la carrera está Humberto Hurtado, con el 113, líder del Paro Cívico de Buenaventura. Pide desarrollo para el Puerto. La cartagüeña Fanny Moreno Rojas (102) plantea facilitar acceso a vivienda nueva y de calidad. Gustavo Rojas (103) pide acabar 'la violencia de la corrupción', mientras que Henry Calvo (104), llevará la voz de los campesinos. Jhonson Torres (105) luchará por el trabajo y producción del

Valle. Cristel Restrepo pide mejor educación con el 106. Lina Mina (107) cree en la restitución del campo. Luis Alberto Salazar (109) busca trabajar por el empleo digno.



CALI