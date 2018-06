Damnificados rechazan reubicación lejos del Galeras

Las 394 familias damnificadas por el sismo del pasado 12 de junio, que dejó dos personas muertas y 60 viviendas afectadas, reclaman al Gobierno ayudas efectivas y rechazan su reubicación a otras zonas del municipio de Pasto.

Ignacio Sánchez, un habitante de la vereda El Rosal, perteneciente al corregimiento de Mapachico, ubicado en la zona de amenaza alta del volcán Galeras, reconoció que aunque la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres de la Alcaldía Municipal lo incluyó a él y otras 55 familias, solo el pasado domingo le entregaron un mercado y un kit de aseo.



“También vinieron a ofrecernos un subsidio de arrendamiento, pero en mi caso no lo necesito porque mi casa fue construida hace cinco años con buenos cimientos”, aseguró.



Sin embargo, el sismo de 4.5 grados de magnitud causó daños en el cielo raso y fracturas en el muro del patio.



En la noche del lunes en una reunión celebrada en el corregimiento de Genoy con la presencia del alcalde Pedro Vicente Obando, nuevamente se había abordado el tema relacionado con la reubicación de las familias que se encuentran en la zona de mayor riesgo hacia otros lugares más seguros.

Estamos de acuerdo con la reubicación pero en el mismo terruño, el 90 por ciento de los habitantes no quiere salir, en otra parte nos van a mirar mal

“Nosotros estamos de acuerdo con la reubicación pero en el mismo terruño, el 90 por ciento de los habitantes no quiere salir, en otra parte nos van a mirar mal”, indicó.

Para el Movimiento Social Territorio Galeras, una organización creada hace 5 años para proteger a los pobladores, considera necesario que el Gobierno garantice a los habitantes vecinos del volcán mejores condiciones de habitabilidad.



Víctor Martínez, uno de sus integrantes, dejó claro que “a mediano plazo se requieren acciones que permitan continuar el proyecto de prevención ante el riesgo de una eventual erupción del Galeras”.



También se mostró partidario que a un largo plazo se debe contratar la elaboración de un estudio de riesgo y vulnerabilidad, “para tomar las decisiones acertadas y no seguir improvisando medidas”, añadió.



Sonia Gómez, gobernadora del cabildo indígena de Mapachico, se quejó por el mal estado en que se encuentran los albergues. “Es cierto que están en sitios más seguros, pero allí no se puede vivir en buenas condiciones porque están muy deteriorados, parecen unas ratoneras”, dijo.

Hay peticiones de afectados por sismo del volcán Galeras Foto: Archivo particular

El director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Pasto, Darío Gómez, el pasado sábado se efectuó el cierre del registro de damnificados “pero desafortunadamente personas inescrupulosas pretenden hacerse pasar como damnificados cuando no lo son, pero eso no lo vamos a permitir”, agregó.



El funcionario recalcó que se han suministrado un total de 338 ayudas consistentes en kits de aseo y mercados, al tiempo que se contabilizaron 60 viviendas con daños leves y severos.



De acuerdo con el director del Servicio Geológico Colombiano, ingeniero Diego Gómez, la sismicidad generada por la actividad del volcán Galeras se encuentra en una etapa de reducción.

Ese organismo ha reportado un total de 970 sismos, de los cuales solo 21 han sido sentidos por los habitantes de la zona aledaña al macizo volcánico, los restantes son de bajo nivel energético.



No obstante, advierte que lo ocurrido recientemente es un “campanazo” porque se trata de una zona con un volcán activo.



“Tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que cambiar nuestra visión sobre estos fenómenos y no solamente reaccionar cuando hay un sismo”, declaró el profesional, quien sostuvo que su gran preocupación es que cada vez la gente vive cada vez más cerca al volcán.



“El volcán no se ha movido pero las poblaciones se han aproximado rompiendo el principio básico de la vulnerabilidad y la exposición”, aseguró Gómez y pidió a las autoridades y a las comunidades reflexionar sobre el particular.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO