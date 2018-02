‘Puede llegar un quinto operador o más para los 424 buses del MIO’

El sistema masivo del MIO, con sus buses articulados, alimentadores y padrones, no ha podido encontrar el camino que lo saque de la crisis que ha venido arrastrando desde que empezó a rodar por Cali hace nueve años.

En medio de las preocupaciones de los usuarios (500 mil al día que se movilizan en 750 buses de 911 planteados hace nueve años), en el 2017 Metrocali contó con el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda.



Pero, como lo recalca el presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, fue una medida coyuntural para evitar el colapso del masivo.



Ahora se espera una salida que se relaciona con la firma de los operadores Blanco y Negro S.A., GIT Masivo S.A., ETM S.A. y Unimetro a la propuesta de salvamento que Metrocali hizo el 27 de diciembre pasado. Es en medio de la expectativa sobre quién entraría a operar los 424 buses más que Metrocali aspira a que ingresen en su proyecto de sostenibilidad.



El funcionario señala la necesidad de que el contrato de la concesión de los cuatro actuales operadores sea reestructurado con la firma de la propuesta en el contrato, suscribiendo un otrosí avalado por un Tribunal de Arbitramento. Si es así, los operadores que demandaron a Metrocali por 600.000 millones de pesos por presuntos incumplimientos de la entidad, tendrían que desistir de estos procesos. Si no hay firma, dice el presidente Orejuela, la ciudadanía sería la principal perjudicada en su movilidad porque estaría en riesgo de que la flota no siga rodando.



¿Cómo será el ingreso de los nuevos 424 buses al sistema MIO?



Necesitamos una mayor flota para mejorar el servicio y el año pasado le dijimos a la junta directiva de Metrocali que necesitamos un nuevo diseño de operaciones, pero que alguien nos estructure cómo se hará esa entrada de los buses y cómo va a hacer el manejo. Es por eso que se sacó un concurso público de méritos y en noviembre se adjudicó ese trabajo de cómo se deberá hacer la estructuración técnica, legal y financiera de una flota adicional. Fue un contrato por 1.938 millones de pesos y fue adjudicado a la unión temporal Sigma-Selfinver-EM&A.



¿Cuándo se conocerán los primeros resultados de cómo será el ingreso?



Esperamos que en el primer trimestre de este año para tener un camino y este es a través de una licitación pública para escoger al que pueda operar los 424 buses. Les dijimos a los cuatro operadores que debe ser una selección objetiva.

En ese proceso para adjudicar la operación de esta flota, ¿quién puede participar?

Puede participar cualquier persona que crea tiene el conocimiento en materia de movilidad, pero no va a tener las mismas condiciones de los actuales cuatro concesionarios.



¿Cuáles serán las diferencias?



No será bajo las condiciones vigentes del contrato de este momento porque hay un marco de ley distinto y no le va tocar chatarrizar.



¿Por qué Metrocali no aceptó que los cuatro operadores manejaran los 424 buses?

No vamos a hacer entrega directa. Hace ocho años, GIT Masivo, y Blanco y Negro fueron sujetos de la quinta concesión porque en ese entonces hubo una adición de una flota y la convocatoria para adjudicarla se declaró desierta.



¿Pueden participar estos cuatro operadores en la licitación de los buses?



Toda persona que tenga conocimiento en movilidad de un sistema masivo.

Si Blanco y Negro, GIT, Unimetro o ETM no quedan, entonces estaríamos hablando de la llegada de un quinto operador.

Primero estamos esperando que la firma Sigma-Selfinver-EM&A nos diga cómo será esa concesión, si los buses los manejaría inclusive uno o más concesionarios.



¿Cuánta plata se invertirá en adquirir los 424 buses?



Recordemos que no provendrán del recurso local. Esta plata la pondrá el que se gane la licitación y será el responsable de poner a funcionar la flota. Pero haciendo un ejercicio financiero podríamos estar calculando que estos buses podrían costar entre 80.000 y 100.000 millones de pesos, aproximadamente. Pero no es con plata del

Gobierno municipal ni de Metrocali.



El 27 de diciembre pasado, Metrocali pasó su propuesta para que el MIO no colapse



Queremos que el MIO pase de la autosostenibilidad a la sostenibilidad. Existe, además, un diferencial que tendría dos caminos. Transportar a un pasajero cuesta 3.100 pesos y alguien debe asumir ese diferencial (1.100 pesos por cada usuario que paga este año 2.000). Una opción es un privado o el usuario, pero no estamos de acuerdo con eso porque la movilidad es entendida como un derecho fundamental que pagan los ciudadanos para movilizarse dignamente. Por eso, la propuesta es que ese diferencial esté apalancado por el municipio que destinará el 2 por ciento de su presupuesto este año.



¿Qué quedó por negociar con los operadores?



Lo que pretendemos con esta negociación es tener un contrato ejecutable. Hoy tenemos un contrato legal, pero no es ejecutable porque hemos tenido dificultades en poner multas en los últimos nueve años de operación del MIO. Tenemos interpretaciones sobre los incumplimientos como no sacar la flota o por qué no se han vinculado buses. Suena bonito, pero en la práctica es difícil.



¿Eso quiere decir que Metrocali no ha impuesto multas a los operadores?



Ninguna.



Si los operadores no aceptan estos aspectos en la propuesta que Metrocali mantiene, habría riesgo de que no saquen buses. Si es así, ¿qué pasaría?



Hay el escenario leve y moderado que empezaría con una afectación por ausencia de flota y tendríamos que hacer cumplir el contrato dentro de lo que nos permita la ley.

Le tendríamos que decir a al Alcalde levantar el pico y placa para el transporte público colectivo y los taxis. No queremos llegar a un escenario crítico y catastrófico.



¿Y en ese caso qué soluciones habría?



Salir a buscar un servicio de transporte especial o ir a ciudades con masivos para encontrar a un tercero.



¿Qué otros retos tiene el MIO en este año?



Sacar adelante la terminal Sur



¿Cómo va?



Bien. Avanzando con todas las complejidades que hubo. Además, nos hemos comprometido a entregarle a la ciudad un espacio recuperado de 30.000 metros cuadrados para el esparcimiento y recuperar el humedal, así nos encontremos a tres veces la distancia que nos exige la ley. La obra dura 24 meses y estamos en el segundo.



¿Cómo está el trámite por uno de los predios en litigios jurídicos?



Independiente de la decisión que se tome, este es un bien que fue declarado como de interés público del municipio de Cali.



¿Qué otros proyectos hay para este año?



La terminal Simón Bolívar con una inversión de 53.000 millones de pesos. Sumado a esto, esperamos que se finalice durante este semestre, la fase uno de la etapa de prefactibilidad de la Troncal del Oriente que en total tendrá 17 kilómetros para conectar el norte con el sur de la ciudad por la terminal Menga, pasando por la calle 70 hasta la terminal Sur. Esta primera etapa comprende 5 kilómetros y esperamos dejarlos adjudicados para iniciar las obras.



