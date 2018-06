Pruebas de alcoholemia en Cali y Yumbo sin parrilleros por Mundial

27 de junio 2018 , 05:00 a.m.

Las autoridades en Cali no aplicarán Ley seca pero sí pruebas de alcoholemia, ante el juego de Colombia y Senegal.



El secretario de Seguridad local, Andrés Villamizar, espera que los caleños entren a la cultura de celebrar sin excesos. La Secretaría de Movilidad y la Policía no permitirán caravanas ni bloqueos.



El domingo, al triunfar ante Polonia, fue multado un centenar de conductores y se inmovilizaron 500 vehículos.



El alcalde de Yumbo, Carlos Bejarano, prohibió entre las 6 a.m. y medianoche de hoy el tránsito de motos con pasajeros hombres. También restringió tirar harina o espuma.