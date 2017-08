Proyecto de cobro por parqueo en Cali sigue en 'el tintero'

09 de agosto 2017 , 06:59 a.m.

09 de agosto 2017 , 06:59 a.m.

Dentro del proyecto del Plan Integral de Movilidad Urbana (Pimu) que el municipio aún planea presentar este año al Concejo de Cali aparece la regulación de áreas de estacionamiento en vía pública con el nombre de ‘ zonas azules’.

Este es uno de los temas que la Alcaldía sigue ajustando. Pero mientras se hacen esos análisis, a los concejales les preocupa que el tiempo está pasando y el proyecto no se ha radicado para su aprobación en el cabildo.



El municipio no lo presentó a las sesiones ordinarias de mitad de año que terminaron en julio y aunque hubo una prórroga de 10 días, ese plazo se vencerá mañana jueves por lo que tampoco habría suficiente tiempo de estudiar y hacer los dos debates a esta iniciativa que incluye el tema de los cobros por parqueo en Cali.

El municipio no lo presentó a las sesiones ordinarias de mitad de año que terminaron en julio y aunque hubo una prórroga de 10 días, ese plazo se vencerá mañana. FACEBOOK

TWITTER

Es por ello que en el Concejo se especula que el alcalde Maurice Armitage pueda convocar sesiones extraordinarias entre finales de agosto y septiembre o presentar el proyecto en las últimas sesiones ordinarias de este 2017, entre octubre y noviembre, pero con la prioridad, para los concejales, de estudiar el presupuesto de Cali del 2018.



Ante esto, la Alcaldía respondió que es la más interesada porque se aspira a hacer los cobros por parqueo a partir del mismo 2018. Por ahora lo que la Administración sí tiene claro es que tendrá en cuenta la vinculación de una parte de la población que trabaja en sectores de manera informal conocidos como los ‘trapitos rojos’ o cuidadores de carros para cobrar. No obstante, esa vinculación la podría manejar la Alcaldía o un privado, pero esta decisión aún no se ha tomado. Por ahora, según Planeación, el las zonas de parqueo se crearán bajo dos conceptos.



Uno es el de Zonas Especiales de Gestión de Estacionamiento que son las que tienen alta dinámica y necesidad de más parqueaderos, como el centro de Cali, la zona de Imbanaco, los barrios Granada, Versalles, Ciudad Jardín y Alameda, así como la carrera 66, en el sur. El segundo concepto es el de Zonas Generales de Regulación de Estacionamiento que son zonas de menor dinámica de parqueo, pero con puntos de recorridos que requieren un tratamiento especial. Planeación reiteró que todas esas áreas, que son 12 en total, tendrán una ordenación espacial con su demarcación y el cobro de una tarifa “ será opcional en función de las características y de las necesidades de cada zona”.



Según Planeación, esas zonas son San Antonio/El Peñón, como una sola; Centenario/Granada; Ciudad Jardín, Eucarístico y en Alameda. También aparecen los alrededores del Centro Médico Imbanaco, de la Unidad Panamericana, en las carreras 15 y 66; el Parque El Perro, Versalles y la Terminal de Transportes.



La Alcaldía también dejó en claro que sea el valor que se fije por parqueo en Cali, en vía pública, habrá un cobro adicional o recaudo que recibirá el nombre de contribución, dinero que irá al fortalecimiento del sistema MÍO.



Los veedores Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero dijeron que “el servicio del MÍO no ha mejorado con la entrega de ingentes sumas de dinero, de manera que es una pésima alternativa aumentar ese valor”.



CALI