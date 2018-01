Primeros bicicarriles en Cali, listos para fin de mes

10 de enero 2018 , 07:35 a.m.

Los primeros 9.3 kilómetros de bicicarriles acondicionados por Metrocali estarían listos antes de fin de mes, según confirmó la entidad gestora del MÍO.

Esta intervención, realizada en la avenida Cañasgordas en el sur de Cali, no es la única en la que trabajan en la ciudad, ya que simultáneamente están siendo adecuados 18.73 kilómetros de vías que rodean la estación Andrés Sanín, en el oriente de la ciudad.



“La idea es que para abril estén los 28.04 kilómetros listos, que es cuando termina la ejecución del contrato. Hay vías que tienen una mayor prelación, como es la de la Avenida Cañasgordas, donde buscamos que esté lista a finales de enero”, explicó Jaime Quesada, director de Infraestructura de Metrocali.



El proyecto cuenta con una inversión de $6.988 millones y consiste en la segregación de un carril de la vía, usando señalización vertical y horizontal como lo son tachas y pintura, entre otros, para uso exclusivo de los ciclistas.



Juan Carlos Echeverri, director de Planeación de Metrocali, sostuvo que la idea es que esta infraestructura sea usada como alimentadora del MÍO, teniendo en cuenta que varias estaciones cuentan con un espacio para guardar bicicletas, y sirvan para que los usuarios completen o inicien sus viajes en bicicleta.



“Esta red no está totalmente segregada del tráfico vehicular pero propicia un espacio seguro para que los ciclistas se movilicen”, aseguró.



Maleja Peralta, de los grupos A Univalle en bicicleta y la Mesa de transporte no motorizado, señaló que sería importante que se entrega la infraestructura rápidamente.

Los ciclistas han reclamado mejores espacios en la ciudad. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

“Lástima lo tarde que iniciaron, pero va a ser fabuloso para los estudiantes que inician sus carreras, ver la posibilidad de encontrar cicloinfraestructura. Creo que si hay condiciones, la gente lo utiliza”.



John Freddy Bustos, del colectivo La Ciudad Verde, indicó que se espera que cada vez más personas usen la bicicleta en la ciudad con la cicloinfraestructura que se construya en la ciudad.



“El reto ahora es que lo que se construya sea respetado, que los automóviles y motos no se vayan a meter por esa zona porque destruyen lo que se ha podido lograr”.



El profesor Ciro Jaramillo, experto en movilidad de Univalle, señaló que la apuesta debe ser fuerte por la bicicleta en la ciudad para que cada vez más personas la usen y aseguró que es clave que la infraestructura sea segura y tenga continuidad.



William Vallejo, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, afirmó que para este año la Alcaldía invertirá la mayoría de recursos en ampliar la red de cicloinfraestructura de la ciudad a 200 kilometros. Para esto se usan recursos por $30.000 millones del emprestito.



“Ya hay un convenio con el Centro de Diagnóstico Automotor donde se comprometen $13.900 millones encaminados para la implementación de los bicicarriles a lo largo y ancho de la ciudad”.



El subsecretario Vallejo señaló que la directriz para el 2018 es fortalecer cada vez más la bicicleta.

