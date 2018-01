Protesta pacífica por lote para refugio de animales en Cali

Mientras la secretaría de Salud de Cali sigue a la espera de lograr un terreno para construir allí el Centro de Bienestar Animal de Cali, un grupo de vecinos del barrio Cañaveral de un lote cerca del sector sacaron carteles de protesta por el proyecto que volvió a ser retomado y que está en trámite.

El año pasado, la Alcaldía informó la adquisición del lote, ubicado en la carrera 56 #7 oeste-192 del barrio Cañaveral, en la comuna 19 y contiguo al cerro La Bandera.



Tiene una extensión de 5.000 metros cuadrados y tuvo un costo de 850 millones de pesos.



De acuerdo con los vecinos, "Cali perdería un pulmón de la ciudad".



No obstante, la secretaría de Salud indicó que después de casi 16 años se logró el lote y ahora se busca la elaboración de los diseños.



La Alcaldía había sostenido el año pasado que el espacio no solo se encargará de las enfermedades zoonóticas sino que buscará el bienestar de los animales de la ciudad, especialmente perros y gatos callejeros que serán recuperados, esterilizados y dados en adopción.



La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Cañaveral, Liliana Bernal, dijo que la comunidad está unida con el único propósito de evitar la construcción del centro, porque según su conocimiento, el sector no es el adecuado para este tipo de construcción, y hacen énfasis en que se seguirán oponiendo a cualquier construcción de este tipo en el lugar.



