Protesta en Meléndez por falta de maestros

04 de abril 2018 , 08:06 a.m.

Un grupo de padres de familia madrugó a bloquear la entrada del colegio Eduardo Riascos, ubicado en Meléndez, al sur de Cali.

Un grupo de padres de familia madrugó a bloquear la entrada del colegio Eduardo Riascos, ubicado en Meléndez, al sur de Cali.



Son cerca de 70 personas las que protestan por falta de maestros.



Según los quejosos, han mandado derechos de petición a la secretaría de Educación Municipal, pero no les han respondido.



‘Exigimos educación para nuestros hijos’, es lo que gritan.



Dicen que desde que se inició el año lectivo 2018 no han nombrado tres maestros, los afectados son los estudiantes de primer y segundo grado.



En este colegio hay dos jornadas y los manifestantes aseguran que no se retirarán hasta que nos les solucionen el problema.