El San Juan de Dios de Cali, en cuidado crítico por salarios y EPS

El hospital San Juan de Dios de Cali, quizás el más antiguo de la capital vallecaucana porque su historia se remonta a hace 265 años, está, de nuevo, en cuidados críticos y recuerda aquella crisis de 1999, cuando esta institución entró en concordato y en la cual, la Arquidiócesis, la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad tienen asiento en la junta directiva. El hospital brinda servicios de II nivel de complejidad y empezó a padecer la falta de recursos y las deudas por las entidades promotoras de salud (EPS), como otros hospitales de la región que por la ley 100 deben ser autosostenibles.

Hoy la situación no ha variado. Las EPS siguen siendo los principales deudores del hospital San Juan de Dios que, de acuerdo con directivas y con el Sindicato de Trabajadores de esta entidad, trabaja a más no poder con una planta de unas 600 personas en Cali. En Cartago también hay un hospital San Juan de Dios con problemas similares por atrasos de salarios y pasivos de las EPS para unos 180 trabajadores.

El hospital empezó a padecer la falta de recursos y las deudas por las entidades promotoras de salud (EPS), como otros hospitales de la región que por la ley 100 deben ser autosostenibles FACEBOOK

TWITTER

El presidente del Sindicato del San Juan de Dios en Cali, Sergio Falla, dijo que a todos les deben salarios. Por ejemplo, dijo que a unos 380 temporales entre ambos hospitales, de Cali y Cartago, les adeudan desde la quincena de diciembre. A los 180 por prestación de servicios y a los 200 con contratos a término indefinido entre enero y abril. Temen que no reciban el pago por el salario de mayo, teniendo en cuenta que junio se aproxima con su prima.



A los 138 trabajadores sindicalizados como él les adeudan desde febrero. "Tenemos deudas. Me deben unos 9 millones de pesos y muchos de nosotros nos hemos endeudado para pagar gastos de manutención, servicios y otras deudas. Recurrimos a tarjetas de crédito y hasta los temidos gota gota con todo lo que implica", dijo Falla.

Tenemos deudas. Me deben unos 9 millones de pesos y muchos de nosotros nos hemos endeudado para pagar gastos de manutención, servicios y otras deudas FACEBOOK

TWITTER

Sostuvo que "la situación es muy grave. El hospital no tiene flujo de caja y esto es de varios años atrás". Pese a que el hospital factura en Cali entre 3.000 y 4.800 millones de pesos al mes (presta servicios que cobra a las EPS), los ingresos por pagos de esas deudas no superan ni los 1.000 millones de pesos. Señaló que ingresan unos 700 millones de pesos al mes de esos pagos.

"Los trabajadores venimos poniéndole el pecho, estamos cargando esta situación en los hombros porque sabemos la importancia de seguir prestando el servicio a la comunidad. No se puede dejar de hacerlo", indicó el sindicalista, quien por 35 años se ha desempeñado como auxiliar de enfermería, circulante en las salas de cirugía del hospital.

El hospital también cuenta en Cali con laboratorio clínico que funciona durante las 24 horas. Foto: Hospital San Juan de Dios de Cali

Anotó que entre consulta externa y urgencia se atienden entre 4.200 y 4.300 pacientes diarios. "Hay una ocupación de las 220 camas de hospitalización del 115 por ciento". Ofrece también servicios de cirugías complejas, por ser parte del II nivel de atención por lo que no hace parte de la red básica hospitalaria del municipio, la del primer nivel. El otro servicio es hospitalización.



Por ello, un grupo de trabajadores protesta desde este miércoles afuera de la puerta de ingreso principal en el San Juan de Dios de Cali. "No hemos cerrado puertas porque no podemos afectar a los usuarios y a los pacientes porque no tienen la culpa", añadió Falla. "Pedimos que el arzobispo de la ciudad, monseñor Darío de Jesús Monsalve, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes y el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, se reúnan para buscar soluciones y establecer salidas".



Dijo que ya han recurrido a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pero "ella no tiene recursos. Los que nos deben son las EPS. También hemos viajado a Bogotá para hablar con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y no ha habido respuesta positiva. Siguen las deudas por los salarios. Los trabajadores estamos soportando el peso por continuar con el servicio".



Sostuvo que el director del hospital San Juan de Dios en Cali, Iván González, "viene arañando para pagar por quincenas con lo poco que recibe de las EPS". El director González ha manifestado que no se ha dejado de gestionar recursos para pagar a los trabajadores, buscando que los servicios no se afecten. También ha coincidido en que las deudas de las EPS han mantenido crítico el centro asistencial, en esta céntrica zona del barrio San Nicolás, en la capital del departamento. El médico lleva por lo menos 15 años al frente del San Juan de Dios en Cali.

Esta fue una protesta, también por salarios, deudas de EPS y poco flujo de caja, en el 2011. Foto: Santiago Saldarriaga. Archivo EL TIEMPO

En agosto del año pasado, la Gobernación del Valle se comprometió a pasar al hospital San Juan de Dios 2.300 millones de pesos para que les pagaran tres meses de salarios a los trabajadores. En ese entonces, ingresaron 1.300 millones de pesos, pero su destino era para pagos del concordato que el hospital tiene desde el año 1999.



En el San Juan hubo acuerdo en 1999 con los trabajadores, para seguir prestando servicio, mientras se daba un tiempo a la entidad para sanear la deuda con ellos.



CALI