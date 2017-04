Polémica toma del Túnel de la Avenida Colombia por ciclistas en Cali

Un nuevo bloqueo al túnel de la Avenida Colombia generó polémica entre ciclistas y la Administración Municipal.

Según la Secretaría de Movilidad, hacia las 10 p.m., un grupo de ciclistas obstaculizó por unos minutos el hundimiento “motivo por el cual 10 personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana y sancionadas por los agentes de tránsito”.



“En menos de cinco minutos esas personas que ingresaron fueron retiradas del túnel... es una prueba de la presencia y reacción rápida de la policía”, dijo el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio.

Sin embargo, el colectivo EnBiciArte, que lideró el ciclopaseo, aseguró que no hubo capturados ni sancionados y explicó que se trató de una toma pacífica, para reclamar respuestas a la Alcaldía sobre el uso definitivo que se le dará al bulevar del río Cali, donde se planea que el MÍO vuelva a circular.



“Necesitamos garantías para movernos en bicicleta, estamos peleando por la vida porque no tenemos un carril para la bicicleta. Una vía compartida no es la solución”, dijo Diego Ayala, activista de EnBiciArte.



Para Julián Zapata, del colectivo Cicloamigos, se debe velar por la seguridad de todos los actores en la vía. “Estoy de acuerdo con que se hagan las manifestaciones siempre y cuando sean bajo ideología de paz, y el túnel es el lugar icónico de la ciudad entonces es la única forma en que se presta atención”, señaló Zapata.



Entre tanto, la docente Janeth Mosquera, coordinador del Observatorio de Ciclista y el Peatón, añadió que “debieron haber utilizado el bulevar para demostrar que es un sitio para el transporte no motorizado, que se necesita”.



La Alcaldía aún no toma una decisión final sobre el regresó del MÍO al bulevar.



