Buscan abrir notarías en los aeropuertos para evitar suplantaciones

El notariado se ofrece a depurar el censo del Sisbén, y gratis. Ese ofrecimiento se lo harán desde esta ciudad al presidente Juan Manuel Santos.

“Del Sisbén forman parte más de 12 millones de personas, muchas han llegado fraudulentamente, suplantando, engañando, metiendo esposas que no son, hijos que no son, personas que, por ley, tienen que pagar los aportes de seguridad social y de salud. Entonces, con el solo proceso de depuración, esté seguro de que los 12 millones quedan reducidos a cinco o cuatro millones, si acaso”, anticipa el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas.



Pero no es la única propuesta que le tienen, hay una bastante novedosa relacionada con el negocio de la compra y venta de automóviles, para acabar con la costumbre de dejar el carro usado en un concesionario y no saber, seis meses después, en manos de quién quedó.



Los notarios del país, son 910, deliberan en Cali en su VI Congreso Nacional, espacio que aprovechan también para abordar el caso de los juegos de azar, que tanta desconfianza genera.



Asimismo, se busca instalar en los aeropuertos del país una notaría que funcione las 24 horas del día, en especial, para verificar la salida de los menores de edad.



La meta es cero falsedad, cero suplantación, cero hurto de identidad.



Por eso, hoy, en la instalación del congreso, se lanzará la tableta biométrica, en línea con la Registraduría.



Se trata de un sistema móvil inalámbrico para identificaciones por fuera de las notarías.



En los últimos años, los notarios han invertido en tecnologías 40 millones de dólares.



“Hoy, los 910 notarios del país tienen la herramienta de la biometría, y el cubrimiento es total porque en los 40 municipios donde no llegaba el internet logramos un servicio satelital con una empresa mexicana sugerida por el Gobierno”, dijo el directivo.



