Propuesta de Unilibre para movilidad en el sur de la ciudad

Un bus institucional para estudiantes de la Universidad Libre y la ampliación a 150 del número de parqueaderos para bicicletas son propuestas del centro universitario para descongestionar el sur de Cali .

Son varias las iniciativas implementadas desde hace algunos años por parte de las universidades de Cali, en procura de aportar al mejoramiento de la movilidad en la zona sur de la ciudad, las cuales el pasado jueves 22 se discutieron en la mesa técnica conformada para abordar la problemática, hallar y concertar soluciones de manera conjunta entre la academia, el sector público y diferentes gremios.



"La Universidad Libre cuanta en estos momentos con un bus para transportar sus estudiantes desde la Estación Universidades hasta nuestro Campus Universitario del Valle del Lili y viceversa. De igual forma, se viene trabajando para estimular el uso de la bicicleta y es así como se ampliará el parqueo de estos vehículos, para que más estudiantes utilicen este medio de transporte”, explicó la directora de Bienestar Universitario de Unilibre, Elizabeth Mejía López.



Según datos de la administración municipal, en el sur de la ciudad conviven cerca de 14.000 habitantes, y hay 95.000 personas de población flotante aproximadamente, entre padres de familia, menores de edad de colegios y estudiantes universitarios.



El ingeniero Milton Fabián García, jefe de Servicios Administrativos de Unilibre preciso que el vehículo de la Unilibre, realiza 120 recorridos, 24 por día, de lunes a viernes, movilizando 540 pasajeros diariamente, unos 2.700 semanales, en los horarios de 6:30 a.m. a 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a 6:00 p.m.



Medidas como el pico y placa para parqueo, el día de no carro, la construcción de un par vial, compartir el vehículo entre estudiantes y las rutas directas hasta los centros de educación superior, entre otras, fueron las opciones analizadas el pasado jueves cuando se reunieron los integrantes de la mesa técnica, en el Campus Universitario de Unilibre Valle del Lili.





