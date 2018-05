Proponen peaje para poder profundizar canal del Puerto

Hay preocupación en Buenaventura por el dragado a profundidad del canal de acceso a la bahía. Está la propuesta de un particular para que este trabajo se financie mediante el cobro de un peaje.

Propuesta que, de llevarse a cabo, según el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, le restaría competitividad al puerto frente a las otras terminales de Suramérica.



“Estamos muy preocupados porque ese dragado debió iniciarse, en su proceso, el año pasado y lo que vemos es que cada vez se posterga más. Hay que reconocer que el único puerto, en todo el proceso de Suramérica, que hoy no tiene resuelta la profundización de su canal es Buenaventura, generando una desventaja frente a Callo, frente a los chilenos, los puertos panameños y los mexicanos”, dijo Micolta.



“Antes era Guayaquil, pero ya lo están solucionando con la construcción de un nuevo puerto que no tendrá dificultades con la profundización, y Buenaventura es el único que no garantiza ese proceso”, agregó Micolta.



La firma belga Jan Dejul propuso, bajo el argumento de que el Gobierno Nacional ha manifestado que no tiene los suficientes recursos para este dragado, que lo realice una iniciativa privada.



La profundización será entre 15 y 17 metros y el costo estimado es de 200 millones de dólares.

No conocemos en detalle la propuesta, vamos a generar un foro con el proponente de esta iniciativa, pero sí queremos enviarle un mensaje al Gobierno Nacional y que ese tipo de propuestas nos preocupa

“Lo que nosotros vemos con preocupación es que la propuesta está sustentada en que se financie con contraprestaciones portuarias, un 30 por ciento sería con recursos de las contraprestaciones futuras, y el otro 70 por ciento a través del establecimiento de un peaje que se establece al contenedor o a la línea naviera que luego va a redundar en los costos marítimos y portuarios, va a hacer que el puerto de Buenaventura pierda algo de competitividad”, alertó el presidente de la Cámara de Comercio.



Esta propuesta es objeto de análisis por parte del Gobierno Nacional y lo que se espera es que asuma su responsabilidad.



La profundización del canal es un viejo anhelo de los vallecaucanos. La meta de los gremios y de la Sociedad Portuaria Regional era que en el 2015 se contara con un dragado a 15 o 16 metros, como mínimo, con el fin de hacerlo mucho más competitivo.