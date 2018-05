'Prolongar la calle 13 no impacta sustancialmente movilidad en Cali'

La intervención en el zanjón del Burro para prolongar la calle 13 no se descarta. Pero será en el mediano plazo, según la Secretaría de Movilidad de Cali, durante el debate de control político propuesto por el concejal Flower Enrique Rojas.

Durante el debate, además del informe de Movilidad, se recordó el concepto emitido por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), en agosto de 2016. En ese entonces se indicó dicha zona es de protección ecológica, aunque la entidad aclaró que esto fue un concepto técnico y no un estudio para emitir ese pronunciamiento por el cual, se había señalado que la intervención en inmediaciones al Zanjón del Burro con su ecosistema no era viable.



Así mismo, delegados de la Secretaría de Infraestructura descartaron que en esta Administración se vaya a realizar la obra o que se tenga un proyecto sobre el sector.



La intervención del Zanjón del Burro se plantea como una opción para descongestionar la zona sur a la altura de la calle 13 con carrera 109; sin embargo, una orden judicial y la advertencia de la Procuraduría Ambiental motivaron la suspensión de dicho proyecto, al menos mientras no se presenten estudios técnicos y de viabilidad al respecto.



El concejal Rojas cuestionó que el Dagma, en su momento, asumió una posición para defender una reserva natural o ecosistema, tal como lo plantea el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), “pero ahora se da una nueva posición que generaría dudas, no solo para la comunidad interesada sino para los entes de control que hacen defensa de lo ambiental”.



La autoridad ambiental urbana de Cali se llama Dagma, pero no puede decir el Dagma que es la CVC o la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), los que serían los competentes cuando la norma legal dice otra cosa”, dijo el concejal Rojas.



“En Cali no se pueden seguir proyectando obras de infraestructura sobre zonas de reserva natural como ya ha ocurrido en otros sectores como Pance, La Buitrera, Cuenca del río Meléndez y recientemente con el humedal el Cortijo, con la Terminal Valle del Lili, afectando ecosistemas que demanda protección. No me opongo al desarrollo urbano, pero no por cuenta de poner en riesgo el medio ambiente”, anotó el cabildante



El concejal también recordó que habría que modificar el Plan de Ordenamiento Territorial en lo referente a otros artículos del Acuerdo Municipal 0373 de 2014, que catalogó el Zanjón del Burro como ‘área especial del ecosistema’.

El concejal también recordó que habría que modificar el Plan de Ordenamiento Territorial que catalogó el Zanjón del Burro como ‘área especial del ecosistema’ FACEBOOK

TWITTER

Para Lilia Estela Hincapie, procuradora Ambiental, “se tiene por un lado la acción popular contra el municipio de la cual esta institución coadyuvó velando por la protección de los derechos e intereses colectivos, menciona como tal que el municipio al contestar indica que esta vía (calle 13) no es de prioridad en el corto plazo; en el mediano y largo plazo dependiente del crecimiento de la ciudad deberá analizarse nuevamente su pertinencia”.



La funcionaria indicó que un punto clave es la no viabilidad de la construcción, segundo, la medida cautelar decretada por el juez dentro del proceso de acción popular, tercero, el informe técnico que muestra que la prolongación de la calle 13 no impacta sustancialmente la movilidad y como cuarto punto y de vital importancia destacar el área del humedal de La Babilla-Zanjón del Burro tiene categoría de conservación dada por el POT.

La prolongación de la calle 13 no impacta sustancialmente la movilidad y el área del humedal de La Babilla-Zanjón del Burro tiene categoría de conservación dada por el POT FACEBOOK

TWITTER

El secretario de Movilidad de Cali, Juan Carlos Orobio, consideró que la obra aliviaría parte del problema de tráfico vehicular allí en el sector. Pero aclaró que una sola obra no genera solución a la problemática de transporte que hoy tiene la ciudad. También aclaró, que el estudio de la Universidad del Valle no hace referencia al Zanjón del Burro, sino a un sector aledaño, donde se une la Calle 13, la Calle 14 con la Avenida Circunvalar, que están planteadas a mediano y largo plazo. “Estos tiempos serían a mediano plazo de 4 a 8 años y de largo plazo de 8 a 12 años”, señaló.



La directora del Dagma, Claudia María Buitrago Restrepo, expresó que en agosto de 2016, se emitió un concepto que concluye que esta área (zanjón del Burro), está catalogada como área estratégica del Municipio y merece su conservación para dar continuidad a los procesos ecológicos. Pero en el informe traído este martes al Concejo, Buitrago Restrepo indica “que dicha conclusión no se deriva de un estudio, sino de un concepto técnico elaborado por profesionales del grupo de conservación de ecosistemas del Dagma”.



“El Dagma no conoce estudios técnicos, estudios de suelo o de viabilidad de la obra en mención”; ratificó la directora de la entidad ambiental de la ciudad.



Marcial Quiñones, secretario de Infraestructura de Cali, afirmó ante la plenaria “que en esta administración no se daría la intervención sobre la calle 13, porque no hay proyecto en tal sentido en ese sector”.



Jorge Iván Zapata, director de Planeación, ratificó lo dicho por el secretario Quiñoñes, en el sentido de que no existe un proyecto en tal sentido para ampliar la calle 13. "Todo surgió en una reunión llevada en el ICESI donde se nos pidió analizar posibles soluciones. En relación al POT, hay que decir que cualquier obra que se quiera desarrollar tendrá que tener permisos e informes técnicos correspondientes de la autoridad ambiental nacional o en su delegado".



El personero Héctor Hugo Montoya anunció que realiza un trabajo con Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal para que se conviertan en vigilantes de los recursos naturales, “para evitar el atropello a que a veces se ve sometida la flora y fauna urbana, por obras de infraestructura”.



“Se concluye además en un informe detallado que intervenir la vía prologando la calle 13 sobre el Zanjón del Burro, no resuelve el problema de movilidad de la ciudad, especialmente en ese sector”, anota el informe de la Personería.



La concejala María Grace Figueroa Ruiz cuestionó que la acción popular que impidió la intervención Zanjón del Burro, no tuvo el acompañamiento de la Personería, dado el estudio que trajo el Ministerio Público a la plenaria de control político donde se analizó el impacto ambiental que tendría intervenir esa reserva ecológica. Recordó la Concejala que la medida cautelar que emite un Juez de la República, se da debido a que la propia administración desestimó en su momento intervenir la zona para prologar la calle 13, además de tener en cuenta lo contenido por el Plan de Ordenamiento Territorial POT, que lo cataloga como zona de reserva ambiental.



Flower Enrique Rojas Torres, rechazó la posición del Secretario de Movilidad, tras advertir que no hay una respuesta concreta y le traslada la responsabilidad a otras dependencias.



La concejala Patricia Molina cuestionó la posición del Secretario de Movilidad por considerar que no hay estudios técnicos que respalden la opinión del funcionario. En relación a la opinión de Quiñones.



Molina advirtió que no se puede creer que esa intervención no se daría, dado los anuncios que hace la dependencia de Movilidad. Otro tema que está en discusión es la competencia que tiene el Concejo sobre el uso del suelo que sería afectado, sostuvo Molina quien considera que el Concejo es el competente en esa decisión.



El concejal Diego Sardi de Lima indicó que intervenir solamente el zanjón del Burro, “sería un paño de agua tibia a la solución integral que requiere el sur de Cali para mejorar la movilidad urbana”.



Para los concejales Jacobo Náder y Luis Enrique Gómez no es claro a qué tiempo se refiere ‘el mediano plazo’. “De que tiempo se estaría hablando, porque la obra pareciera, según la administración una urgencia”, precisaron los concejales.



Según los concejales, tanto la opinión del Dagma, como de Infraestructura, dan tranquilidad a la comunidad de la comuna 22, puesto que no hay estudios técnicos que demuestren que se requiere una obra sobre el zanjón del burro, tal como en su momento se anunció.



CALI