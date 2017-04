Prolongan debate por Telecomunicaciones de Emcali

04 de abril 2017 , 06:46 a.m.

Concejales pidieron al alcalde Maurice Armitage y a la gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Cristina Arango, agilizar una solución al componente de Telecomunicaciones de la entidad. (Ver: Emcali, en busca de la eficiencia)

Así lo plantearon el lunes, en el Concejo, en un debate que se intentó hacer sobre el futuro de la empresa y de este componente, pero que fue aplazado por falta de información, según algunos cabildantes.



Los concejales dijeron no tener claridad sobre los contratos del año pasado entre Emcali y la banca de inversión MBA Lazard, y con la firma Durán & Osorio Abogados, para analizar Telecomunicaciones.

(Ver: Telecomunicaciones de Emcali necesita solución de fondo: Gerente)



Arango dijo que antes de terminar abril habría un avance del estudio. Los veedores Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero cuestionaron que la banca “... acepta, de antemano, antecedentes presentados por Emcali, como una unidad que actualmente produciría pérdidas y expresamente una tendencia negativa…”.

Afirmaron que Emcali le habría indicado a MBA Lazard que “Telecomunicaciones no sería viable financieramente y, por tanto, se requiere buscar algún tipo de alianza o transacción con un tercero...se desprende la intencionalidad de optar por la ‘única alternativa’, como es lograr con un tercero alguna transacción o estrategia, que seguramente estará por debajo del valor real de dicho componente”.



Emcali reiteró que los análisis no han terminado para que la Junta tome una decisión final.



Sintraemcali cuestionaron la credibilidad de la banca y señalaron que se quiere atribuir a los trabajadores la crisis, pero que la misma se debe a malos negocios y despilfarro.



(Ver: 'No es cierto que todos en Emcali ganen más de 9 millones: Sindicato')



