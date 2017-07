Prográmese en la semana en el Valle

El Valle del Cauca ofrece una variada programación para todos los gustos en los diferentes escenarios de la región.

Cinematéca en el Museo la Tertulia

Gratis. Hasta el miércoles 26 de julio estarán en las salas de la cinemateca la película Sleeping Giant (Gigante dormido), una película que trata de la vida de Adam un niño que atrevieso su adolsecencia durante unas vacaciones de verano. Disfrutala hoy a las 7:00 p.m.



Museo la tertulia, Cra. 1 #5-105. Informes: 8932939



A bailar al ritmo de la salsa

7:00 a 8:00 p.m. Todos los lunes (no festivos) y miércoles la escuela de baile Salsa pura ofrece clases en grupo de salsa, cada clase se divide en dos niveles con su respectivo profesor.



Salsa Pura, Calle 4 #6-61. Precio: $9.000. Informes: 484 2769 y 310 493 9660



Vacaciones Creativas en Casa de la Lectura

4:00 p.m. Hasta el 11 de agosto la Casa de la Lectura abrirá para todos los niños 4 modalidades para unas vacaciones recreativas; Cocina de cuentos: una invitación para que aprendan y jueguen a ser pequeños chefs. Escultura literaria: exploración de diferentes técnicas de escultura en plastilina para recrear personajes y escenarios. Juegos de rol: recreación de presonajes de mundos fantásticos como Harry Potter por medio de la lectura para mejorar sus habilidades de comprensión lectora, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas. Ojo al cuento: taller de escritura creativa a partir de ejercicio lúdicos, colectivos y creativos.



Casa de la Lectura, Cra 2B oeste No. 13 – 86. Precio: Cocina de cuentos $900.000; Escultura literaria $200.000; Juegos de rol $140.000; Ojo al cuento $240.000. Informes: 4872168 - 3175385416



Explorando Quimbaya en el Quindío

5:30 a.m. Un viaje de aventura en el que podrás practicar balsaje, senderismo, rappel y torrentismo en 2 días de viaje a Quimbaya – Quindío. El programa incluye, transporte, alojamiento, alimentación completa, recorrido en Willys, guía con expertos en el balsaje, senderismo, rappel, torrentismo, tarjeta de asistencia médica y coordinador logístico. Debes separar tus cupos, pues son limitados.



Rutas Verdes Travel, Calle 5 6-44 oficina 201. Precio: $250.000. Informes: 3164514519



Robótica para niños

9:00 a.m. a 12:00 a.m. La organización Niños del futuro ofrece cada semana diferentes proyectos de robótica para todos los niños, para esta semana está el proyecto Robot Futbol (Robot móvil) iniciando 25 de julio y terminando el 28 de julio.



Niños del futuro, Carrera 39 #8ª-33. Precio: $160.000 semana. Informes: 3450766 ó 300 2115909

El Festival de jazz Utopía será desde el 25 de julio hasta el 29 de julio en Cali Foto: Archivo Particular

Hablemos sobre tu piso pélvico.

6:30 p.m. My Love Store del Centro Comercial Babilla Plaza ubicado en Ciudad Jardín, ofrecerá solo para mujeres el taller ‘Hablemos sobre tu piso pélvico’, un tema bastante controvertido pero necesario de conocimiento de todas las mujeres para una vida sexual más saludable. Este taller será guiado por las fisioterapeutas Claudia Paredes y Beatriz Arias.



My Love, Cra 105 # 14 - 89 Local 9 - Piso 2. Precio: $50.000. Informes: 487 8972, 316 0058, 381 6548



Utopía Jazz Festival 2017

Desde el 25 hasta el 29 de julio se vivirá en Cali el festival de jazz Utopía en tres diferentes puntos de la ciudad, Punto Baré, el Colegio Hispanoamericano y Teatro al Aire Libre los Cristales. Para estos 5 días hay una programación completa para que los amantes de este género disfruten de la mejor música en la ciudad, si deseas conocer la programación, lugares y precios, visitar la fanpage de Facebook Utopía Jazz Festival.



Para mayor información comunícate al correo electrónico produccionutopiajazzfestival@gmail.com o a los teléfonos: 3736204, 3764651 o 3014065129



Primer Simposio Colombiano de Química Verde

Gratis. La Facultad de Ciencias Básicas y el Programa de Química de la Universidad Santiago de Cali extienden una invitación a profesionales, académicos, investigadores y estudiantes de pregrado y posgrado, a participar del primer simposio de química verde, ofreciendo un espacio para la difusión y discusión del conocimiento en la química verde y de sus aplicaciones. Contarán con la participación de distinguidos expertos de prestigio internacional y nacional; asi como también se entablarán vínculos de colaboración para el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente y la salud.



Universidad Santiago de Cali, Calle 5 # 62-00 Barrio Pampalinda. Informes: 5183000



Clase de danza árabe

7:30 p.m. a 8:30 p.m. Se llevara a cabo para hombres y mujeres la clase danza árabe dirigida por la tutora Maisha Tikvah. Si deseas participar debes confirmar tu asistencia a través del whatsapp enviando tus datos personales: Nombre y apellidos, correo y edad antes del 26 de julio.



Matices Compañía Artística Escuela Show, Carrera. 35a #3Bis-55. Precio: $15.000. Informes y cupo: 3162720502



Folclor colombiano en concierto

Gratis. La Banda Departamental presenta a las 7:00 p.m., ‘Tierra Mestiza’ un concierto de puro folclor colombiano, a cargo de los directores Juan Roberto Vargas y Remo Ceccato y este último como el flautista invitado.



Sala Beethoven de Bellas Artes, Avenida 2 Norte #7N-66, Centenario. Informes: 6203333 extensión 111

La Academia de Luz Mery Tristán ofrecerá vacaciones de verano para niños y niñas hasta el 18 de agosto Foto: Jaiver Nieto

Padre e Hijo Show en Concierto

7:00 p.m. El Teatro Jorge Isaacs será testigo del concierto de padre e hijo entre Harin el Indio y su hijo Christofer OM, un evento cultural para toda la familia. Los precios varían según la localidad: platea $56.000, palco 1 $56.000, palco 2 $38.000 y paraíso $29.500



Teatro Jorge Isaacs, carrera. 3 #12-28. Informes: 8809027



Luz Mery Tristan - kids summer camp 2017

Gratis. Actividades de patinaje, natación, equitación, fútbol, karate, manualidades, culinaria, yinkana y juegos tradicionales se vivirán en la segunda temporada de las vacaciones recreativas para niños de 3 a 13 años desde el 21 de julio hasta el 18 de agosto.



Avenida Cañas Gordas # 180 – 00, Sector La Troja. Informes: 552 1222- 594 0251



Terapia de Teatro La Farola

7:30 p.m. Domus teatro ofrece una obra de teatro cargada de humor en donde la psicología y el mundo moderno coloca en cuestión la realidad y la forma en que percibimos la existencia humana.Ficción, locura y comedia en escena a cargo La Farola, un grupo de teatro egresados y estudiantes del Instituto Departamental de Bellas Artes.



Domus Teatro, Carrera 25 # 2-72, San Fernand. Informes: 3162596418, 3014001071 ò escribiendo a domusteatro@gmail.com