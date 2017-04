Lo mejor del fin de semana en el Valle del Cauca.

EL TIEMPO le trae la agenda cultural de este fin de semana en el Valle del Cauca, con la cual podrá disfrutar en la compañía de amigos y familia.

Viernes 28

​Cali se viste de arte con salón BAT

​

​Gratis. En el Centro Cultural Comfandi está abierta al público la exposición itinerante del V Salón BAT de Arte Popular, en la cual se encuentran exhibidas 58 obras de las 1.667 que participaron. Se podrán apreciar obras de talle en madera, escultura, pintura, fotografía, entre otras. Su propósito es apoyar el desarrollo de la cultura, la biodiversidad, la identidad nacional y el desarrollo de artistas del país.



Calle 8 # 6 - 23, Centro Cultural Comfandi, Informes: 7460070 extensión 446 y 3006280780

​

Un ‘Hechizo’ se toma a Delirio

7:00 p.m. Una viuda enloquecida va de fiesta en fiesta seduciendo a los hombres con el hechizo de su farol, un show de salsa, circo y orquesta que pretende seducir y hechizar a los espectadores.



Centro de Eventos Valle del Pacífico. Boletería: general 190.000 cliente preferencial: 100.000



Cine ambiental llega al Valle

​

10:00 a.m. Hasta el 29 de abril se podrá disfrutar de un festival cultural que busca generar conciencia ambiental a través de destacados títulos cinematográficos nacionales e internacionales. Este programa tendrá cabida en diferentes escenarios del Valle, siendo un espacio para todo público.



Agenda completa en la pagina electrónica http://festivalfincali.wixsite.com/fincali. Precios: general $7.000, estudiantes: $5.000



A reír a carcajadas en el Jorge Isaacs con ‘Los reyes del humor’

​

8:00 p.m. ‘El Mono’ Sánchez ganador de dos gaviotas en Viña del Mar, con Siameses show, conformado por el teniente Rincón y el soldado Micolta, estarán este viernes en el Teatro Jorge Isaacs, con su stand up comedy, ‘Los reyes del humor’ es un espacio para morir de la risa.



Teatro Jorge Isaacs. Boleteria: 20.000 - 54.000. Informes: Colboletos y puntos referenciados de venta

Sábado 29

Frases del maestro Enrique Buenaventura en escena del TEC

​

8:00 p.m. Desde el pasado 18 de abril se estrenó la obra 'A buen entendedor', realizada por los actores del Teatro Experimental de Cali, y en esta ocasión la puesta en escena continúa para que los asistentes disfruten de este espectáculo lleno de identidad colombiana y poesía.



Calle 7 # 8-63 de Cali. General 20.000 estudiantes 15.000 Inf: 884 3820 y 3146003332.



Todos hemos sido ‘víctima’, Café Concert en Casa Comedia

​

La cita es viernes y sábado para disfrutar de un espectáculo lleno de humor y romance en Casa Comedia, donde los asistentes podrán disfrutar de la comedia 'Víctima', en la cual el actor Diego Mejía interpreta a ‘Feliz’, quien cantará al son del amor y el despecho “dejando ver situaciones cotidianas en las que todos nos hemos sentido identificados”. Un espacio romántico acompañado de velas y vino al mejor estilo de un Café Concert para una velada especial.



Carrera 23N # 4- 31. Precio: $30.000. Informes: Teléfonos 383 73 65 - 300 360 77 49

'A buen entendedor', un espectáculo que da vida a personajes pintorescos que prometen hacerle recordar aquellas abuelas que explotaron la sabiduría literaria por medio de su lenguaje. Foto: Archivo particular



Mercado, picnic y arte en La Tertulia

​

Gratis. La invitación es para disfrutar la feria de emprendimiento consciente en el Museo La Tertulia donde 36 iniciativas locales ofrecerán sus productos y alimentos para disfrutar de una zona de picnic en familia y amigos, donde las mascotas serán bienvenidas. Hay agenda con diferentes actividades.



Hora: 10:00 a.m. Información: celulares 3017596096 - 3137094523. Página electrónica acharya.conexion@gmail.com



‘Cali Salsa Open’ en busca de los mejores bailarines de salsa

​

Gratis. Este viernes y sábado serán los clasificatorios en el Centro Cultural de Cali, de la competencia ‘Cali Salsa Open’. este evento que no solo dará cupo para la competencia ‘World Salsa Open’ que se llevará acabo en Puerto Rico en Julio del presente año, sino también vuelos y estadía para los ganadores. El Primero de mayo en el teatro Los Cristales será la final.



Carrera 5 con 9, Centro Cultural de Cali. De 9 a.m. a 12 m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Domingo 30

Sueños se pintan con ‘Dalicioso’

​

3:30 p.m. Llega por segunda vez al público un espectáculo caleño lleno de música en vivo, acrobacias, malabarismo, baile, show de luces, diálogos e interpretación. Circo Herencias presenta ‘Dalicioso’, show contemporáneo con un mensaje positivo que exalta los valores, lo bueno de tener sueños y luchar por ellos.



Carrera 3 # 12-28 de Cali, Teatro Jorge Isaacs. Boletería en la taquilla de teatro y puntos Colboletos: $23.000 $33.000 $44.000

Circo Herencia presenta su show contemporáneo 'Dalicioso pintando un sueño'. Foto: JUAN PABLO RUEDA



Niños, a pintar en El Peñón

​

Gratis. El taller de pintura infantil, Jaime Piedrahita, invita el último domingo de cada mes a su taller de pintura, abierto a todos los niños donde se les brinda los materiales y una guía de la mano de profesores. Un espacio lúdico y divertido que fomenta el arte y la creatividad en todos los participantes.



Parque de El Peñon. Horarios: 10 a.m. A 2 p.m. Informes: Teléfono 5575489



Unicentro corre con los niños

​

7:00 a.m. Unicentro Cali se prepara este domingo para la carrera Uni2Kids, una actividad pensada para fomentar la integración familiar y la salud de una forma divertida y no competitiva. La invitación es para todos los niños de 5 a 12 años de edad, para que participen de esta carrera junto a su acompañante favorito.



Calle 5 con carrera 100, centro comercial del sur de Cali. Los niños se inscriben con recibos acumulables a los 100.000 pesos.



Cali pedalea desde el Bulevar

​

Gratis. En celebración al Día Mundial de la Bicicleta los ciudadanos disfrutarán de una tarde llena de música y juegos rodando sobre el Boulevard de la Av. Colombia. Un espacio incluyente que aporta a la construcción social, a la salud y a compartir en familia.



Hora: 4:00 p.m. Punto de encuentro: Iglesia La Ermita Bulevar del Rio, centro de Cali.