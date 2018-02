Programación para el 22 y 23 de Febrero en el XXVII congreso Acopatec

Para su segundo y tercer día, el congreso ofrecerá una gran variedad de temas relacionados con la industria papelera, y de cartón; expertos darán su punto de vista sobre como mejorar diversas técnicas de aplicación.

Programación

Jueves 22 de Febrero



8:00 - 8:30 a.m. Visita Expoacopatec



8:30 - 9:00 a.m. Grandes ahorros con pequeñas mejoras - Jani Kauranen



​9:00 - 9:30 a.m. Diseño personalizado para la reducción de energía - Gabriele Romanini.



​9:30 - 10:00 a.m. Nueva tecnología de protección Yankee en recubrimiento y liberación de mayor productividad - Dave Thompson



10:00 - 10:45 a.m. Coffe Break



10:45 - 11:15 a.m. Predecir el comportamiento de las superficies de papel y cartón durante el proceso de encolado y recubrimiento - Daniel Ohndorf.



11:15 - 11:45 a.m. Química rentable para la producción de tejidos - Mark Christopher



11:45 - 12:30 a.m. Visita Expoacotepac



12:30 - 2:00 p.m. Almuerzo ofrecido por Acotepac



2:00 - 2:30 p.m. Consistencia de la ley refiner desarrollo estratégico - Arvid Singhal



2:30 - 3:00 p.m. Comparaciones de fibra analítica fibras de pulpa alternativas derivadas del proceso de fénix - Mark Lewis



3:00 - 3:30 p.m. Rollos de nueva tecnología para la industria papelera - Francisco Reyna



3:30 - 4:15 p.m. Coffee Break



4:15 - 4:45 p.m. Tecnologias y referencias para produccion de papel embalaje - Luis Bandle



4:45 - 5:15 p.m. Auditorias y mantenimiento preventivo de los sistemas del secado con capotas como garantía de la eficiencia de la operación y de la reducción de costos en la producción del Tissue - George Nowakowski



6:00 p.m. Asamblea general ordinaria





Viernes 23 de Febrero



8:00 - 8:30 a.m. Visita Expoacopatec



8:30 - 9:00 a.m Refinación Bioquímica, una realidad en la fabricacion del papel reciclado - Cesar Urbina



9:00 - 9:30 a.m. Resistencia seca mejorada en el tejido manteniendo la suavidad - Noemy Svitras



​9:30 - 10:00 a.m. Soluciones de realidad aumentada - Marco Aurelio Santiago Silva



10:00 - 10:45 a.m. Coffe Break



10:45 - 11:15 a.m. Sistema de monitoreo web, la forma más inteligente de cumplir tus objetivos de ejecución - Wellington Pereira



11:15 - 11:45 a.m. Los desarrollos de fieltros con costura mejoran la seguridad de instalación y el rendimiento de los mismos para maquinas tissue - Norberto Matos



11:45 - 12:30 a.m Secado de papel y/o carton, es el vapor absolutamente necesario - Gustavo Jaramillo.



12:30 - 2:00 p.m. Almuerzo



2:00 - 2:30 p.m. Casos exitosos de la tecnología del micro carbono, en el tratamiento de aguas residuales.



2:30 - 3:00 p.m. Sistemas de vació con bombas de anillo liquido en maquinas de pulpa y papel - Diego Sartori



3:00 - 3:30 p.m. Tecnologias VForms optimización de la sección formación - Alexandre D´angelo



3:30 - 4:15 p.m Entrega de certificados y memorias del congreso



Visita a Carvajal pulpa y papel, planta 2





CALI