La mejor programación del fin de semana en el Valle

La 66 Feria de Buga tiene este sábado la fiesta infantil y celebrará de largo.

Hay conciertos para caleños. Teatro, día de mascotas y Feria Go Fest Colombia.

Sábado



Los niños pondrán la alegría en Guadalajara de Buga

La tradicional Feria de Buga tiene este sábado con la celebración de los niños y tiene en la agenda cabalgata, espectáculo canino, exposición agropecuaria y equina, muestra agroindustrial, cine, conciertos y mucho más hasta el domingo 23 de julio en la ‘Ciudad Señora’.



Sábado 15 chiquiferia, Jueves 20 cabalgata, Viernes 21 equinos www.feriadebuga.com



Taller infantil ‘Mazapán’ para los pequeños

Gratis. Un taller dirigido a niños y niñas en el que trabajaran su motricidad y su creatividad será dictado en el tercer piso del centro comercial Premier El Limonar. El taller ‘Mazapán’ estará a cargo de Mundo Arte y será dictado desde las 3:00 p.m., Los cupos son limitados por lo que los niños deben estar inscritos previamente para su participación.



Centro Comercial Premier El Limonar, calle 5 #69-03. Informes: 3708882 *Cupos limitados



La Uniferia, los precios bajan y los sueños vuelan alto

Este sábado Unicentro Cali da apertura a la Uniferia 2017, donde podrán encontrar en los almacenes descuentos del 20 y 50 por ciento y 2x1, también se exhibirá 15 cometas de 2 metros de alto. Por facturas iguales o mayores a 100.000 pesos los visitantes podrán participar del sorteo de un viaje en globo a Teotihuacán, México



Carrera 100 5 - 169. Para más información: Teléfono 3396626 extensiones 115-116

Globos sobre Teotihuacán México Foto: El Tiempo

Cali, historia de una pasión en Cabaret Salsa Show

9:00 p.m. Con 20 bailarines en escena, Cabaret Salsa Show presenta un recorrido por la historia de la capital mundial de la salsa, también un homenaje a la Fania, grupo que dio nacimiento a la salsa. Los caleños experimentarán un montaje audiovisual lleno de colores, a su vez acompañado de boleros, mambos, bogaloos, y muchas más música.

Domingo



Feria GoFest Colombia al aire libre

10:00 a.m. Llega un festival que reunirá en un solo espacio juegos para niños, muestra gastronómica, deporte, zona para mascotas, presentación de artistas, artesanías, picnic y un sinfín de actividades. Todo enfocado a unir a las familias en torno a la sana diversión. La empresa Cabify brindará transporte gratis de ida y regreso con el código Gofest. Entrada Libre.



Parque San Joaquin, carrera 98 entre calle 16 y 18, sur. Informes: 3007353188 ó 318 4635588

La feria GoFest 2017 se podrá disfrutar durante el sábado y domingo Foto: Feria GoFest

Exposición de Ever Astudillo

8:00 a.m. ‘La escena del crimen es Cali’ es una muestra del maestro Ever Astudillo; una recopilación de memorias cinematográficas, hechas dibujo, una exposición que explora el misterio a través de lo urbano, de lo cotidiano. Más de 40 obras y documentos que exaltarán la oscuridad.



Museo La Tertulia, Salas de la colección 2do Piso. Donación general: $10.000. Informes: 893293



Recolección Mascotas Perdidas

10:00 a.m. En el Parque El Peñón se recibirán donaciones, alimento para perros y gatos, medicinas, artículos para las mascotas, implementos de aseo y cualquier tipo de aporte para los animales que han sido rescatados de la calle. Habrá venta de mugs, tortas, pasteles y accesorios para mascotas.



Carrera 3A Oeste# 4-53. Informes: 3183918885 ó 3113916471 mascotasperdidascali@gmail.com