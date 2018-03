Programación especial para este fin de semana en Unicentro Cali

02 de marzo 2018 , 06:40 a.m.

La agenda cultural del centro comercial tendrá varias novedades para este fin de semana. Además de tener sus acostumbradas clases de Zumba y terraza musical, el centro comercial realizara un sorteo de un viaje para todos sus fieles compradores.

La programación semanal del centro comercial arranco ayer con su acostumbradas clases de Zumba, dirigidas por Angie Villalba entre las 7 y 8:00 p.m. en la plazoleta de los Samanes.



Para el día de mañana, los asistentes al centro comercial podrán inscribir a sus hijos en las clases de Yoga para niños, esta actividad se desarrollara a las 11:00 a.m. en la plazoleta de los Samanes.



Además las familias se deleitaran de la mejor música mientras disfrutan de una gran comida. La Terraza musical tendrá un espacio a las 1:30 p.m. en la plazoleta de comidas del pasillo 5 y a las 8:00 p.m. en la terraza de comidas del edificio Oasis.



La ciudadela del sur se encargara de hacer un sorteo a los compradores más fieles del centro comercial. Por compras superiores a 100.000 pesos, las personas tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de un increíble viaje a Perú. El sorteo se realizara a la 1:30 p.m. en la plazoleta de comidas del pasillo 5.



Finalizando el fin de semana, se desarrollara las acostumbradas clases de Yoga con el profesor Jorge Herrera, a partir de las 9:00 a.m. en la plazoleta de comidas Pasoancho 1.



Seguido de eso, las familias podrán asistir a la sagrada eucaristía, a partir de las 11:00 a.m. en la fuente el Oasis.





