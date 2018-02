Programación especial para este fin de semana en Unicentro Cali

La agenda cultural del centro comercial tendrá varias novedades para este fin de semana. Además de tener sus acostumbradas clases de Yoga, sorteos y terraza musical, el centro comercial continuara con los talleres preparatorios para la Feria 'Colombia BirdFair 2018'.

Mañana la ciudadela del sur de la ciudad presentara su acostumbrada 'Plazoleta Musical' entre la 1:30 p.m. y las 2:30 p.m. en la plazoleta del pasillo 5.



El día 11 de Febrero se realizaran las acostumbradas clases de Yoga, a partir de las 9:00 a.m. en la plazoleta de comidas del edificio Pasoancho. Además de la sagrada eucaristía a las 11:00 a.m. en la fuente del oasis.



Gracias a la realización de la semana que viene del festival Colombia BirdFair 2018, la ciudadela organizara una serie de sorteos, los cuales por la compra superiores a 10.000 pesos se podrá participar de talleres enfocados en pintura y origamis. Estos sorteos se realizaran los días 10 y 11 de Febrero.



Finalmente, la Colombia BirdFair seguirá con los talleres de avistamiento para todas las personas de la ciudad, donde tendrán la oportunidad de conocer la Reserva Alejandría en el Km 18 en compañía de guías, intérpretes ambientales y un avistador de aves especializado, quienes poseen un amplio conocimiento de pájaros y experiencia en manejo de grupos infantiles. Esto se realizara el día de mañana entre 8:00 a.m. y 12:00 p.m.



CALI