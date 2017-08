Lo mejor del fin de semana en el Valle del Cauca

Agenda del Valle tiene festival de orquestas, estrenos en teatro, arte inclusivo y el

regreso de Brisas a la avenida Sexta. Feria con las cometas y Radio Fest Cali 2017.

Viernes



‘Estreno Caballeros’, a escena

7:30 p.m. Este viernes y sábado llega al Teatro La Concha una obra de danza teatro, inspirada en el trabajo del pintor Luis Caballero, quien caracterizó en sus obras la pintura de desnudos masculinos. Amor y violencia, angustia y drama, a través del cuerpo como protagonista. *Obra para mayores de 17 años.



Calle 4 #10-48 del barrio San Antonio de Cali. Informes: 8938606, 3003644884 Precio: General $20.000, estudiantes $15.000 y pareja $30.000.



Festival Internacional de Orquestas

Gratis. Desde las 7:00 p.m. orquestas de Colombia, Cuba, Venezuela, México y Argentina estarán en el concierto de clausura del 2° Festival Internacional de Orquestas, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Más de 150 guitarristas en escena.



Teatro al Aire Libre Los Cristales, carrera 14 A Oeste # 6 -00, barrio Nacional. Informes: 3113264986



Mercado agroecológico local

8:00 a.m. Los viernes cada 15 días llega el mercado agroecológico en la Plazoleta Jairo Varela, frente al Cam de Cali. Una propuesta que apoya a los campesinos de las zonas rurales de esta capital para la comercialización de sus productos, su mejoramiento económico y la promoción de consumo de productos cosechados con buenas prácticas ambientales y locales.



Plazoleta Jairo Varela, Avenida 2 Nte. #10 N-1 a 10 N75 sde Cali. Horario: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Guitarristas de diferentes países estarán en el segundo Festival de Orquestas en Cali, con el fin de incentivar la música latinoamericana en lugares como el Teatro al Aire Libre los Cristales. Foto: Archivo

Sábado



Brisas de la Sexta con su nueva propuesta en Cali

Con un espacio renovado vuelve Brisas de la Sexta, donde platos, sabores, cócteles y cafés están entre los atractivos para los visitantes. El establecimiento se suma a la meta de Asociación de Negocios Nocturnos para recuperar el brillo de la avenida Sexta de Cali.



Avenida 6ta # 15N-94. Informes: 3145152764. Horario: De 9:00 a.m. a 12:00 m,



Arte inclusivo en 12 ciudades del país con ‘Cine para Todos’

Gratis. Personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva disfrutarán de la película ‘Bailarina’, por medio de audio descripción, subtitulos especiales y lenguaje de señas. Los asistentes conocerán la historia de dos niños que luchan por cumplir sus sueños en París. La proyección será a las 9:30 a.m. en la sala 6 de Cine Colombia Cosmocentro con capacidad para 227 personas.



Calle 5 N° 50 - 103. Informes: 2572058 , 2572098 o www.vivedigital.gov.co/cineparatodos

Una obra de títeres donde un abuelo transmite a su nieto valores y mensajes sobre la vida Foto: Tomada de Facebook

Títeres con ‘Peripecias de Sapiolo y su abuelo’

4:00 p.m. Sábado y domingo en la Casa de los Títeres recibe al Abuelo Sapo y su nieto Sapiolo, quienes han quedado solos tras el abandono de los padres del sapito. Ambos se ven envueltos en situaciones difíciles que enfrentan a través de la sabiduría. Valores y actitudes como la inteligencia, ser valientes y solidarios se apreciara en la obra.



Carrera 9 # 4-55 de San Antonio. Informes: 8938450 - 316 6225733. Precio: $10.000.



Gamers a disfrutar en ‘Jamundí Ciudad Digital’

Gratis. Videojuegos, conferencistas, torneos, novedades de ciencia ficción, soft combat, karate, películas, series de televisión y más del mundo gamer se podrá disfrutar desde las 8:00 a.m. en el Centro Cultural Petronila Viáfara. Un evento impulsado por la oficina de tecnologías de la información y la Alcaldía Municipal de Jamundí.



Calle 11 #10-40, parque principal de Jamundí. Informes: celular 3105985470

El día sábado se realizara el sorteo de "soplan buenos vientos" entre las personas que inscribieron sus facturas acumulables para participar en un viaje en globo en Teotihuacán Foto: Ciudadela Comercial Unicentro

Domingo



¡Feria de los Vientos! Unicentro

4:00 p.m. La ciudadela comercial Unicentro realiza la ‘Feria de los vientos’, en el cuarto piso de la torre de estacionamiento, quienes participaron

en los talleres funcionales elevaran sus cometas , compartirán en un espacio con música, comida y diversión. Pueden asistir con tres invitados.



Unicentro Cali. Carrera, 100 5 - 169. Para más información: 339 6626 extensiones 115-116



Jornada de baño a ‘peluditos’

Gratis. Como cada mes, la Fundación Paraíso de la Mascota tiene planeado, a las 10 de la mañana, el baño a sus peludos, momento que los hace muy feliz. Recuerda que en la fundación no hay suficientes implementos para todos, por lo que no olvides llevar los tuyos. Recuerda que también se reciben donaciones.



Paraíso de la Mascota, calle 3 # 123 - 146, de Pance.

Para mayores informes comunícate a los números: 667576 o 315561307



Se estrena Radio Fest Cali 2017

Gratis. Por primera vez en la capital del Valle se hará el primer encuentro de locutores radiales, un espacio en donde los visitantes podrán disfrutar de 3 horas con 21 de los locutores favoritos de la radio caleña, espacio donde habrá música, invitados especiales, deporte y por supuesto muchas sorpresas. La cita es de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en el primer piso de la torre B.



Centro comercial La Estación, Carrera 1ra entre calles 36 y 38. Para mayores informes comunicarse al número de teléfono: 485 55 95



Pintatón por la vida en el Barrio El Piloto

Gratis. Desde las 8:00 a.m. en pro de procesos de intervención ciudadana se realizara la jornada "Pintatón por la vida en el Barrio El Piloto" donde más de 30 casas del barrio el Piloto tendrán una intervención de los habitantes y voluntarios que quieran participar de esta labor llena de color, solidaridad y alegría. Quienes deseen participar deben inscribirse a través de la página www.amomicali.com, y el punto de encuentro será la carrera 4 norte con calle 223ª , también serán entregados elementos para llevar a cabo la jornada.



Informes: 3011851184, Alejandro Silva.