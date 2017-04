Lo mejor del fin de semana santo en el Valle del Cauca

El Valle del Cauca se prepara para recibir la Semana Santa. Cali y sus alrededores brindan una variada y especial programación para toda la familia.

VIERNES 14



Concierto de Semana Santa

​

Obras de compositores de la talla de Richard Wagner, Johann Strauss, Antonin Dvorak, Maurice Ravel, entre otros, estarán dentro del programa que este viernes 14 de abril la Orquesta Filarmónica de Cali interpretará en el Concierto de Semana Santa. La cita es en el Teatro Municipal de Cali a las 5:00 pm. Entrada libre.



Viacrucis y Sermón de las Siete Palabras en Buga

​

La invitación es este Viernes Santo a las 10:00 am en Buga para el Viacrucis por la Avenida del Señor de los Milagros, posteriormente a las 2:00 pm se llevará a cabo el Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de los Milagros.



Teatro en Semana Santa

Casa Fractal, uno de los sitios de interés hoy por hoy para los caleños, presenta Iceberg, una obra de teatro llevada a cabo en un espacio no convencional, pues se desarrolla en la sala de la casa, lugar donde las protagonistas Silvana y Gabriela enfrentan un suceso lamentable, la muerta de su madre, que aunque nunca se ve, siempre estuvo presente.



Casa Fractal: Calle 4 #4-42, Cali. Cupos limitados. Costo 30.000. Informes 3172994676 – 3163939326. Consultar horario de funciones.





SÁBADO 15



Sábado Santo en Buga

​

A las 8:30 pm se llevara a cabo en la Basílica de los Milagros, la solemne vigilia pascual, terminada esta ceremonia, a las 10:00 pm se iniciara la procesión del resucitado.



Una noche de salsa pura

​

La escuela de baile Salsa Pura presenta una noche llena de pasión e intimidad, un show que muestra lo mejor de la cultura salsera de Cali y la mejor representación de salsa cabaret y salsa caleña, el mejor sonido, mejores luces y más de 10 bailarines en escena.



Calle 4 no. 6-61. Función 20:00-22:00. Costo 70.00. Informes 3007748605 -3017549188



Una noche de show en vivo



La Cava de Paco invita a una noche de show en vivo al ritmo del pop, baladas, rock y boleros de los 60, 70 y 80, una noche especial con buen vino y buenas tapas.



Carrea 40 nº 5ª-111 Tequendama. Cupos limitados. Costo, socios 15.000 – no socios 20.000. Informes 513 3147 – 3187961484



La Loma se llena de cortos

​

A las 7 pm, la Loma de la Cruz será el sitio ideal para presenciar el Maratón de cortos universitarios, seguido de conversatorios. Un espacio ideal para los amantes de la buena realización audiovisual.



DOMINGO 16



Domingo de fe en Buga

A las 9:30 am saldrá de la basílica la procesión del Domingo de Ramos. A las 10:30 am monseñor Hernán Giraldo, obispo de la Diócesis de Biga, realizará la Eucaristía Campal en la Plazoleta de la Basílica.



Arte en el Parque del Peñón

​

A partir del 16 de abril una gran variedad de artistas presentaran cada domingo sus obras, un espacio que estará abierto desde las 9:00 am hasta las 6 pm, el lugar perfecto para antojarse del arte local, los mejores precios y sin intermediarios.



Cl. 3 Oe. #3. Informes 5575489 – 3146228284 – 3162741090. Entrada libre



Oportunidad para renovar nuestra fe

​

El Cerrito cumple más de 160 años de tradición como monumento histórico de Colombia y patrimonio religioso del Valle, fechas especiales donde sus eventos son catalogados como los más organizados del país. Para esta oportunidad la semana mayor empezará con el Domingo de Ramos donde se celebrará el triunfo de Cristo y el anuncio de la pasión a partir de la narración evangélica en la misa, esperando una gran asistencia de fieles tanto habitantes del municipio como de sus alrededores.



Una mañana musical en Unicentro

​

El sábado 15 de abril en la plazoleta de comidas, pasillo 5, se presentara de 1:30 pm a 2:30 pm el grupo Café Vission Retro, llenando la tarde de buena música, seguido a las 3:00 pm a 6:00 pm un taller infantil patrocinado por Frisby, este se realizará en la plazoleta del pasillo 4. Para el domingo de Ramos Unicentro tiene dos actividades muy especiales, a las 10:00 am la Plazoleta de comidas del Edificio Pasoancho 1, se llenará de calma y buena vibra con la clase de Yoga; terminada esta, a las 11:00 am en la fuente de Oasis se realizara la Sagrada Eucaristía.