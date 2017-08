Una programación variada para la semana en el Valle 

14 de agosto 2017 , 07:00 a.m.

La agenda del Valle del Cauca se viste de color, vibra con música, saborea los platos del pacífico y homenajea a la cultura. Recorrido natural, arte y más.

Lunes



Platos del Petronio

Hasta el 31 de agosto diferentes restaurantes de la ciudad tendrán una oferta gastronómica dedicada al pacífico colombiano, ‘El Falso Olivo’, ‘Carambolo’, ‘Platillos Voladores’, ‘Pica’, ‘Azul’, ‘Hacienda El Bosque’, ‘La Cocina’, ‘El Obelisco’, ‘La Zarzuela’, (del hotel Spiwak) ‘El Patio’ (de La Tertulia), ‘Pulcinella’, ‘Sansai, ‘Valle Pacífico’, ‘Casa Antonia’, ‘Pizza al Paso’ y el Hotel Viscaya Real son los restaurantes que se sumaron a la propuesta gastronómica del Petronio para fortalecer y visibilizar procesos culturales.



Revive historias dulces

9:00 a.m. El Museo de La caña de azúcar realiza recorridos de una hora y media donde las personas podrán apreciar jardines con más de 300 especies de plantas clasificadas, ranchos rurales de diferentes regiones con una muestra de trapiches rudimentarios y de grandes masas metálicas. Naturaleza, historia, costumbres y caña de azúcar en un mismo recorrido.



Museo de La caña de azúcar , Hacienda Piedechinche . Informes: 6670196, 3113335703 ó en www.museocanadeazucar.com. Precio: $8.000, menores de 5 años no pagan. Escolares $5.000

Arroz ‘endiablao’, el ‘toyo’, la ‘raya’, la ‘chorga’ y más platos típicos se disfrutarán en Expopetronio Foto: SANTIAGO SALDARRIAGA/CEET

Martes

Star Wars y la ciencia ficción en música

Gratis. Desde las 6:00 p.m. en la entrada de la Sala Beethoven se entregaran boletas a todos aquellos amantes y fanáticos de Star Wars quienes podrán disfrutar de un concierto a cargo de la Banda Departamental del Valle, “Star Wars y la ciencia ficción en música”. El concierto será a las 7:30 p.m.



Bellas Artes, Sala Beethoven. Avenida 2 Norte #7N-66 Informes: 6203333 ó en www.bellasartes.edu.co



¡A tocar Marimba!

Gratis. Desde el 1 de agosto y hasta diciembre se realizaran de manera gratuita el taller de Marimba a cargo de José Antonio Solís, más conocido como el maestro 'Gualajo', reconocido como el mejor marimbero en varias ediciones del Festival Petronio Álvarez. Los talleres se dictarán los martes y jueves de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Centro Cultural de Cali.



Los interesados en los talleres se pueden comunicar al número de celular 3156792675



AcroYoga en La Tertulia

​5:30 p.m. Una tarde de yoga vivirán los caleños en el Museo La Tertulia, donde será dictada una clase especial dirigida por Maharam Das, fisioterapeuta, certificado por The Inbound School Of Yoga a nivel internacional como Profesor de Yoga, cuenta con certificación en Yoga Avanzado y profundización en Yoga Terapéutico, certificado como terapeuta acuático, trapecista en acrobacia en Tela y certificado en Yoga Masaje Tailandés Nivel 1 y Nivel 2. Un espacio abierto a todas las personas, deben llevar agua, tapete de yoga o toalla.



Museo La Tertulia, Av. Colombia No. 5 - 105 Oeste. Informes: 3163755969, 8932939 ó en www.museolatertulia.com, comunicaciones@museolatertulia.com. Precio: $15.000

Una muestra fotográfica que recorre parajes naturales de Colombia se apreciará en el Club de Ejecutivos Foto: Archivo

Miércoles



XXI Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’

Desde el 16 y hasta el 21 de agosto, en la Ciudadela Cultural Petronio, y entre las 2:00 p.m. y las 9:00 p.m. estará abierto al publico el espacio del Quilombo ‘Germán Patiño Ossa’, un espacio donde podrán compartir en familia. Rondas, cuentería, danza, trenzado, exposiciones fotográficas y más actividades harán un recorrido por la historia del pacífico colombiano.



Coliseo del pueblo, Ciudadela Cultural Petronio, unidad deportiva Alberto Galindo



Vacaciones recreativas en robótica

Hasta el 25 de agosto van las vacaciones recreativas en robótica para todos los niños en Cali. Para esta semana del 15 al 18 de agosto el proyecto será ‘Fabrica de chocolate' (Robots de industria). Cupos limitados.



Niños con Futuro, carrera 39 # 8ª – 33. Precio: $160.000. Más información: 3450766 o 3002115909.

Los músicos y a la vez pareja 'Siam' deleitaran con música pop a los caleños Foto: Archivo

Jueves

​

"Nabusímake - Donde nace el sol"

7:00 p.m. El club de ejecutivos de Cali inaugura la exposición fotográfica "Nabusímake - Donde nace el sol", exhibición donde la geografía nacional con sus diferentes y encantadores paisajes cautivará a los asistentes. La muestra en la cual participan tres fotógrafos internacionales (Guillermo Londoño,

Samuel Gómez y Gabriel Illescas), estará abierta al público hasta el 12 de septiembre.



Club de Ejecutivos del Valle del Cauca, Av. 4N # 23DN - 65 Piso 9. Informes: 6607870 Ext. 117, 315 4137045 ó en www.clubdeejecutivos.com/



Siam en Pizza al Paso

7:00 p.m. Pizza al Paso recibe al dúo caleño, Carlos Montaño y Carolina Núñez, ganadores de la tercera temporada de El factor X para compartir en pareja o con amigos de una noche llena de música. Boletería en el punto Pizza al Paso Flora.



Pizza al Paso Flora, Av. 6N No. 38N - 28. Informes: 3797145, 3105475650 ó en comunicaciones@pizzaalpaso.com, www.pizzaalpaso.com.



8o. Intercolegiado de teatro y artes escénicas “gente joven 2017”

Como parte de la contribución en la formación de ciudadanas y aporte a la cultura nacional, el Teatro Municipal Enrique Buenaventura convoca a la comunidad al programa “Vive tu obra, escríbela” donde todos los jóvenes del país, que estén en edad escolar podrán concursar al escribir una obra o cuento largo. Se entregará un premio en efectivo, la publicación de la obra y su montaje teatral. La obra ganadora dará la apertura al Intercolegiado del año 2018. La convocatoria para colegios de todo el país (que no sean especializados en artes escénicas) está abierta hasta el 1 de septiembre.



Inscripciones a través de la página web www.teatromunicipal.gov.co, el mail mercadeotm@cali.gov.co o directamente en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura en la carrera 5 # 6-64 en la ciudad de Cali.

El pianista francés Philippe Pagès, más conocido como Richard Clayderman, es conocido por sus éxitos románticos y clásicos que lo posicionan como uno de los mejores a nivel mundial. Foto: Archivo

Viernes



Un performance más allá de la música

10:00 p.m. Rrose, un ó una artista, porque se desconoce su sexo, de música electrónica y el performance llega a la discoteca Sonido Central para ofrecer una noche llena de sonido industrial atmosférico, house y techno experimental, vestuarios y maquillaje. Una noche donde el misterio y el enigma combinan con la música.



Sonido Central , Calle 12 # 3 – 60. Informes: 311 7744899. Precios: primera etapa $30.000, segunda etapa $40.000 y en taquilla $50.000



Con melodías de Richard Clayderman

8:00 p.m. Música clásica y romántica llega de la mano de uno de los pianistas más reconocidos del mundo, Richard Clayderman quien ha realizado más de 2000 conciertos alrededor del mundo ha alcanzado ventas de más de 70 millones de discos. ‘Balada para Adelina’, ‘El vals del recuerdo’ y más serán interpretadas por el músico.



Teatro Municipal Enrique Buenaventura, carrera 5 #6-64. Informes: 661111 ó en http://colboletos.com/home/richard-clayderman-concierto. Precios: Galería $105.000, anfiteatro $154.000, palco 2 $187.000, palco 1 $220.000 y luneta $242.000



Tour Odisea

8:00 p.m. En La Carpa San Fernando se presentará el cantante puertorriqueño

de trap y de reggaetón 'Ozuna'. Junto a el estarán otros artistas quienes harán vibrar la ciudad al ritmo de sus mejores canciones.



La Carpa San Fernando, Calle 5, 05 Cali. Informes y boletería: 661111 ó en http://online4.colboletos.com. Precio: VIP $104.000, palcos B $2'200.000, palcos A $3'300.000