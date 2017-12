Programación de la Feria para el 30 de Diciembre

El último día de la Feria llega a Cali con dos grandes actividades: el encuentro de Melomanos y Coleccionistas y la popular 'Calle de la Feria'.



La primera tendrá un cierre memorable con la temática de 'Master Session', en donde se rendirá homenaje a los 15 más importantes Melomanos de la ciudad.

Además, por segundo día consecutivo 'La calle de la Feria' se tomará la Autopista Suroriental (Cra 56 a Cra 39) en donde grandes artistas como El Grupo Niche y Herencia de Timbiquí serán participes del cierre de la versión número 60 de Feria de Cali.



Las Ferias rurales y comuneras también llegan a su fin, no sin antes realizar un evento de clausura en el los niños serán protagonistas. Se preparan eventos especiales que permitan visibilizar nuevos talentos.

Programacion

Feria Rural y comunera

​Comunas 1

Corregimientos de La Elvira , La Buitrera, Villacaramelo, Montebello y el Hormiguero

De 11:00 a.m a 1:00 a.m

​

Encuentro de melomanos y coleccionistas

Canchas de baloncesto U.D Jaime Aparicio

De 4:00 p.m a 1:00 a.m



Calle de la Feria

Autopista Suroriental (Cra 56 a Cra 39)

De 7:00 p.m a 1:00 a.m



CALI