Programación de la Feria para el 29 de Diciembre

Durante el quinto día de Feria se tiene pensado continuar con la tradicional Feria Rural y Comunera, en las comunas 4 y 8, en los corregimientos de Las Golondrinas, La Leonera y La Castilla.

El Festival Juvenil estará presente desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., en el Teatro al aire libre Los Cristales. Este evento tendrá la participación de Be Danza, Tommy One, St One, Marlong Son y Sabor, 7-70, Joel Mosquera, Element Black, Integración Casanova, Los Traviesos, Dj Fumaratto, Gente Pesada, Junior Jein, Cuarto Contacto, La Nena Vélez, Cali Flow Latino y Ñejo.



Además de la reunión de los melomanos y coleccionistas en el complejo deportivo 'Jamie Aparicio'.



El evento más esperado en el día de hoy es la 'Calle de la Feria', que presenta, año tras año, un desfile mágico de artistas y ritmos musicales.



También se hace una mención a las tascas Club Colombia, principalmente la que esta en el parque 'Retreta' (CAM) donde los asistentes al lugar podrán pasar un rato agradable en compañía de una buena orquesta. Se requiere boleta para ingresar.

Programacion

Feria rural y comunera

Comunas 4 y 8

Corregimientos de Golondrinas, La Leonera, La Castilla, Saladito y Los Andes

De 11:00 a.m a 1:00 a.m



Festival Juvenil

Teatro al aire libre Los Cristales

De 3:00 p.m a 9:00 p.m

​

Encuentro de melomanos y coleccionistas

Canchas de baloncesto U.D Jaime Aparicio

De 4:00 p.m a 1:00 a.m



Calle de la Feria

Autopista Suroriental (Cra 56 a Cra 39)

De 7:00 p.m a 1:00 a.m



CALI