Programación de la Feria de Cali para este miércoles 27 de diciembre

Desde muy temprano los caleños podrán disfrutar de lo mejor de este 27 de diciembre en la Feria.



Con motivo de propiciar los espacios culturales entre las diferentes comunas, las autoridades continúan con las denominadas 'Ferias Rurales y comuneras', las cuales se desarrollara en el corregimiento de Felidia y Pichindé.

Para los amantes del mundo automotriz, se contara con el ya reconocido desfile de autos clásicos y antiguos. Este desfile es ideal para compartir en familia y amigos. Más de 250 autos se tomarán la autopista Suroriental, modelos entre 1920 y 1980 serán la sensación del público asistente al Desfile.



El encuentro de Melomanos y coleccionistas propicia una reunión entre los más aclamados 'sabios' de la salsa. Ideal para compartir conocimiento e ideas con otros aficionados.



La noche cierra con el Superconcierto, que en esta versión traerá grandes artistas, como Carlos Vives y J Balvin. Ademas de otros grandes músicos, en lo que se considera el ultimo gran concierto del año en Colombia.

Programación

Feria rural y comunera

Comunas 2, 3, 13 y 19

Corregimientos de Felida y Pichindé

De 11:00 a.m a 1:00 a.m



Desfile de autos clásicos y antiguos

Autopista Suroriental (Cra 39 a Cra 70 y calle 13) y (Cra 70 a Cra 80)

De 2:00 p.m a 7:00 p.m



Encuentro de melomanos y coleccionistas

Canchas de baloncesto U.D Jaime Aparicio

De 4:00 p.m a 1:00 a.m



Superconcierto

Estadio Olimpico Pascual Guerrero

De 6:00 p.m a 4:00 a.m



CALI