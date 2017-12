Programación de la Feria de Cali para este 28 de Diciembre

El cuarto día de la feria no baja en ritmo y sabor, y para este dia se espera que el publico general responda con alegría y sabor.

Se continua con las ferias comunales y rurales, en esta ocasion el turno es para las comunas 7, 12, 20 y 22 en los corregimientos de La Paz y Navarro.



Hará presencia el Festival Juvenil, en el teatro al aire libre 'Los Cristales'. Porque pese a tener ya 60 años de historia, la feria aún es joven. En este evento el público juvenil puede disfrutar de la música de su preferencia, en una gran fiesta de dos días. Exhibiciones de freestyle también harán parte de estas jornadas juveniles.



El evento principal es el desfile de Carnaval de Cali viejo, alrededor de treinta comparsas participaran del desfile que se caracteriza por el despliegue de creatividad en vestuarios, utilería y el acompañamiento de música folclórica.



También se continua con el encuentro de Melomanos y coleccionistas propicia un encuentro entre los más aclamados "Sabios" de la salsa. Ideal para compartir conocimiento e ideas con otros aficionados.



Además la Secretaria de Cultura planea involucrar más a la comunidad en esta nueva versión. Es por tal motivo que en la Plazoleta Jairo Varela se ofrecerá también toda clase de actividades como clases de bailes, en las que estarán presentes los géneros populares del 'Swing Latino' y el 'Latin Jazz', conversatorios musicales con importantes artistas (Grupo Niche, El Gran Combo, entre otros) y diferentes conciertos con bandas populares de la ciudad.



A continuación la programación general de la Feria en la ciudad y la plazoleta Jairo Varela.

Programacion

Feria rural y comunera

Comunas 7, 12, 20 y 22

Corregimientos de Navarro y La Paz

De 11:00 a.m a 1:00 a.m



Festival Juvenil

Teatro al aire libre Los Cristales

De 3:00 p.m a 9:00 p.m



Desfile de carnaval de Cali viejo

Autopista Suroriental (Cra 56 a Cra 39)

De 4:00 p.m a 7:00 p.m



Encuentro de melomanos y coleccionistas

Canchas de baloncesto U.D Jaime Aparicio

De 4:00 p.m a 1:00 a.m

Programación plazoleta Jairo Varela

Clases de baile

De 3:00 p.m a 4:30 p.m



Conversatorio musical: Francia Elena Orquesta D'cache

Moderador: Benhur Lozada

Tema: 25 años de vida musical

De 4:30 p.m a 5:00 p.m



Artistas Invitados: Willy Garcia, Carlos Córdoba

De 5:10 p.m a 6:00 p.m



Artista invitado: Jacobo Veléz

De 6:30 p.m a 7:00 p.m

Swing Latino, show de baile

De 7:00 p.m a 7:45 p.m



Sesiones de Latin Jazz con Edy Martínez

De 8:00 p.m a 8:45 p.m





