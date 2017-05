Profesor se encadenó en colegio de Ansermanuevo, en el Valle

04 de mayo 2017 , 08:39 a.m.

El profesor Edilberto Zapata decidió encadenarse en el colegio Santa Ana de los Caballeros, donde dicta clases. La institución educativa está ubicada en el municipio Ansermanuevo, en el norte del Valle Cauca.

De acuerdo con el profesor, su protesta se debe a supuestos derechos laborales que no se estarían respetando en el plantel. También cuestionó manejo de recursos.



Añadió que estas denuncias las habría instaurado en la Fiscalía y en la Procuraduría, decisión que, según él, motivó a que las directivas lo cambiaran de la jornada de la mañana a la de la tarde.



El docente dijo que pide la presencia de funcionarios de la Secretaría de Educación de la localidad.



Directivas del plantel estudian lo ocurrido y no están de acuerdo con las declaraciones del profesor. Dicen que no son ciertas.



