Profesionales de la limpieza, a un clic

Quienes necesitan limpiar sus oficinas o sus hogares ya pueden descargar una aplicación para que les envíen personal especializado y de confianza.

Aseo Ya nació hace siete años en Cali, se ha especializado en soluciones de limpieza en propiedad horizontal, empresas y hogares. Al frente está Remy Calero, un tecnólogo en comercio exterior de 32 años.



“También atendemos el sector institucional y, recientemente, hemos lanzado una App para vender servicio de limpieza por demanda, por días o por horas para el sector pyme y el sector hogar”, dice este emprendedor caleño.



Por ahora prestan su servicio en Cali, pero están ansiosos por crecer en otras ciudades. Factura 4.000 millones de pesos al año, de manera directa tienen vinculadas a 300 personas y generan 80 empleos indirectos.



“Beneficiamos a unas 8.000 personas con lo que nosotros hacemos”, señala el emprendedor.



Aseo Ya se postuló en el 2015 al concurso de 'Valle Impacta' de la Cámara de Comercio de Cali, pero no clasificó.



“Fuimos rechazados porque no teníamos nada innovador, pero como nuestro espíritu emprendedor es no aceptar un no como respuesta, volvimos a participar, nos impulsó la creación de nuestra App, que es una innovación dentro de nuestra empresa”, recuerda Calero.



“Lo que intentamos hacer con nuestra innovación es generar un impacto en la región para dignificar el trabajo doméstico y que no se perpetúe como un trabajo informal”, agrega.



En AseoYa.com encuentran la aplicación, la pueden descargar en las tiendas de Google play y App Store. Ya superan las 2.000 descargas, cuentan con 1.500 usuarios activos y han vendido, en promedio, 600 servicios.



Los servicios se pueden contratar desde cuatro u ocho horas, el día que quieran y por la cantidad de días que deseen. También pueden establecer sus propios planes de limpieza, si quieren que vaya siempre la misma persona, por ejemplo.



La empresa venía con un crecimiento desordenado.



“Durante los últimos cinco años hemos crecido a un tasa anual del 44 por ciento sostenido, pero necesitábamos redireccionamiento. Todos estos factores se conjugaron para volver a participar y ganamos. Nos ha ayudado a obtener un modelo de negocios sólido, hacer renuncias, mejorar márgenes y entender en qué mercado es que somos relevantes”, dice Calero.



La empresa también ofrece los servicios de mantenimiento de jardines y piscinas.



'Valle Impacta' es un programa de escalamiento empresarial enfocada hacia la pequeña empresa que ya tiene productos y servicios que mostrar, que tiene nichos de mercado identificados, que factura y crece; pero que se sienten incómodas con ese crecimiento o tienen que hacer algo alrededor de su estrategia de negocio para poder llegar a un siguiente nivel y pasar de pequeña a mediana y de mediana a grande.