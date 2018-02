Proceso a Dilian F. Toro se cayó por falta de pruebas y falso testigo

“Siempre dije: yo espero porque estoy demostrando mi inocencia y sé que todo va a salir muy bien, así que me siento feliz, no solamente por mi honra, sino por la tranquilidad de mi familia y por la tranquilidad de todos los vallecaucanos”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el proceso que le adelantaba como exsenadora, por presunto fraude procesal y parapolítica, porque no hubo suficiente material probatorio que incriminara a la excongresista y hoy gobernadora en las denuncias por las cuales era investigada.

El proceso se abrió desde 2008. La investigación se refería a que, supuestamente, se había beneficiado del apoyo de los paramilitares del Bloque Calima de las Auc en las elecciones legislativas del 2006, cuando aspiraba al Senado de la República, mediante presiones para que votaran por ella.



En el expediente se menciona como testigo a Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, jefe de ese Bloque Calima y a quien se le atribuyen más de 400 muertes de campesinos y supuestos guerrilleros en la región.



Ever Veloza, alias ‘HH’, quien era el jefe de esa organización en el suroccidente, negó cualquier vínculo.

La historia del testigo

La Gobernadora sostuvo que fue víctima de un falso testigo. En 2014, Lugo fue condenado por falso testimonio por haber involucrado también al senador Luis Fernando Velasco en dos homicidios cometidos en los municipios caucanos de Miranda y Corinto, en el 2007.



Para la decisión fueron tenidos en cuenta las versiones libres de Alejandro Ortega Herrera y Pablo Antonio Peinado, postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, quienes dijeron que Lugo los contactó para que “declararan en contra de los políticos”.



“Después de 10 años de investigación en los que yo demostré mi inocencia, la Corte Suprema de Justicia me archiva el proceso de parapolítica. Yo siempre confié en la justicia. siempre dije, yo espero porque estoy demostrando mi inocencia y se que todo va a salir muy bien, así que me siento feliz, no solamente por mi honra, sino por la tranquilidad de mi familia y por la tranquilidad de todos los vallecaucanos”, expresó al respecto la Gobernadora.

El 7 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la Nación ya había archivado esta misma investigación al no encontrar pruebas para formularle pliego de cargos. "Ya lo había archivado la Procuraduría, pero lo más importante era que la Corte Suprema de Justicia lo archivara, así que estoy feliz”, dijo Toro Torres.



El Ministerio Público consideró en su decisión que “no obra referencia de que la excongresista desplegara conducta alguna que tuviera la virtualidad de alterar el correcto funcionamiento del Estado y, por ende, la consecución de sus fines".



En la parte resolutiva de la decisión, la procuradora general (e), Martha Isabel Castañeda, resolvió "dar por terminada la actuación disciplinaria y ordenar el archivo de esta actuación seguida en contra de Dilian Francisca Toro Torres, en su condición de Senadora de la República”.

Con la actual determinación, la gobernadora del Valle queda por segunda vez absuelta de procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, toda vez que en el 2014 también el alto tribunal la exoneró por presunto fraude electoral.



El alto tribunal, en el auto inhibitorio que profirió a favor de Toro concluye que “no hubo suficiente material probatorio que la incriminara en las denuncias relacionadas con una supuesta entrega de dádivas para la consecución de votos en Valle del Cauca”.



El abogado Iván Cancino, defensor de la Gobernadora, dijo que “la Corte, después de una investigación completa, no encontró mérito para nada más y, por lo tanto, se inhibe y le cierra ese proceso, demostrando una vez más que sus enemigos políticos no van a llegar a ningún lado con las denuncias que se presentan”.



