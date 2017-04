Cali se queda sin su procesión del Miércoles Santo

Este año se cumplen 10 años desde que Cali comenzó a organizar la procesión del Miércoles Santo. Las dudas respecto a sí se haría o no surgieron a raíz de un fallo de la Corte Constitucional del 2016 que estableció, en el caso de la Semana Santa de Pamplona, que no podría financiarse con recursos del Estado.

Ayer se determinó que la procesión que iba por la Roosevelt, no se hará. Pero sí se realizará el tradicional concierto que se organizaba antes de que partiera.

La municipalidad destinaba 80 millones de pesos para estas actividades y no los manejaba la Iglesia, sino que se firmaba un convenio. El año pasado se suscribió con Proartes.



“Hicimos todas las gestiones necesarias con Fenalco, la Arquidiócesis y la secretaría de Turismo buscando alternativas pero, definitivamente, prima la sentencia de la Corte por encima de otras motivaciones. La de Cali no tiene declaratoria de Patrimonio Cultural, como sí ocurre con la de Tunja o Popayán, trabajo que podría adelantar el Senado”, dijo la secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt.



“La procesión de Cali, poco a poco, ha ganado espacio y tradición, movilizando a muchas de las parroquias de la ciudad con sus mejores pasos y convocando a miles de caleños. La interpretación que realizan de no poder usar recursos estatales en esta manifestación cultural es errada y sesgada", dijo el senador Jorge Iván Ospina, quien la organizó cuando era alcalde de la ciudad.

La Semana Santa de Popayán, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, también fue objeto de demanda pero, la misma Corte avaló que fuera financiada con recursos públicos. En este caso se destacó que la celebración de origen religioso consideraba además, la cultura, la música y la vocación turística de la región.



Una situación similar se presentó con la Semana Santa de Tunja, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La Corte también avaló la financiación del Estado al argumentar que no se trataba solo de unas actividades de carácter religioso, sino también turísticas y culturales y que además, había una tradición histórica que respaldaba el uso del fisco.



La de Cali no estaba demandada.



“La procesión del Miércoles Santo nació como una oportunidad para reivindicar la tradición, reforzar la identidad y cultura; con una intención turística adicional, incorporando a Cali a la Ruta Religiosa de Semana Santa de Buga, Cerrito y Popayán se llamó a la reconciliación y perdón anticipando un proceso de paz que tarde o temprano llegaría”, dijo el senador Ospina.