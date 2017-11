Primeros sancionados en Cali por conexiones eléctricas fraudulentas

06 de noviembre 2017 , 09:40 a.m.

06 de noviembre 2017 , 09:40 a.m.

Por primera vez en el país se impuso el comparendo por alteración de redes de servicios públicos (conexión ilegal), establecido en el Código Nacional de Policía.

Con esta medida, de acuerdo con las Empresas Municipales de Cali (Emcali), la entidad pudo recuperar más de 1.000 millones de pesos, en cartera morosa y normalizar la relación comercial con los usuarios.



Los infractores son cuatro usuarios del sector comercial a quienes se les detectó conexiones de manera ilegal a las redes de servicios públicos, a pesar de que se les había suspendidos el suministro y retirado las acometidas por el no pago de los consumos.



Emcali anotó que incluso, tres de ellos fueron sorprendidos por las autoridades cuando presuntamente manipulaban las redes para reconectar de manera fraudulenta el servicio en un supermercado del barrio Las Granjas en la capital vallecaucana.



Adicionalmente, este usuario, que tiene una cartera de 55’255.716, producto de 16 facturas no pagadas, afrontaba un proceso administrativo de cobro jurídico.

Otro de los casos en los que se impuso comparendo establecido en el Numeral 2 del Código Nacional de Policía, corresponde a una fábrica de plásticos en el jarillón del río Cauca, en el oriente caleño, a la cual le fueron suspendidos los servicios de acueducto y energía por el no pago de 39 facturas. Representaban un monto de 40’808.998 pesos.



De otra parte, en un centro comercial ubicado frente al Palacio de Justicia durante durante una inspección técnica de verificación, se comprobó que estaba conectado ilegalmente a las redes de EMCALI. Después del procedimiento policivo, previo el pago de una cuota inicial de $400.000.000, se pactó un acuerdo para la cancelación del saldo. La cartera en mora de este usuario ascendía a 880’328.800 pesos.

Durante el más reciente operativo se llevaron a cabo siete operaciones de corte de conexiones fraudulentas en establecimientos comerciales y viviendas de Bueno Madrid, El Piloto y Ciudad Jardín.



Estos resultados son producto de las acciones de control y verificación que de manera permanente realiza en la ciudad el Grupo Élite de Suspensiones, Conexiones y Reconexiones, que coordina la Dirección de Operaciones Comerciales de la Gerencia Comercial de Emcali.



CALI