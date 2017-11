Los jóvenes ponen su nota en festival creativo en Cali

En el museo caleño se realiza el primer Festival del Movimiento de Empresarios Creativos (MEC). Lo apoya la Comisión Regional de competitividad y la Alcaldía de Cali, en conjunto con la plataforma de marca ciudad 'CaliCreativa.

Música, tecnología, arte, moda y cine por primera vez reunidos en un mismo lugar hasta el domingo en La Tertulia. La plataforma 'Calicreativa' ofrecerá diversos espacios para relacionarse, formarse y fortalecerse en cada una de las áreas presentes del festival.



El Festival MEC es una apuesta firme de Cali hacia el fortalecimiento de sus empresarios. Este evento involucra a la Agencia de promoción turística 'Cali Valle Bureau', las secretarías de Cultura, Desarrollo Económico, Paz y Cultura Ciudadana de Cali, la Agencia de promoción de inversión regional Invest Pacific, el programa Apps.co; la Cámara de Comercio de Cali, y La Tertulia.



“Consideramos que Cali debe recibir más visibilidad, al igual que sus creativos. Que se deben tener más espacios de relacionamiento para la generación de contactos y

aumentar los negocios en la ciudad”, dijo Jacobo Álvarez Sandoval, director de 'CaliCreativa', y abanderado del MEC.



Ayer, una de las conferencista fue Juliana Jaramillo, integrante de la empresa creativa 'Cactus', ganadora junto con su equipo de un premio Grammy el jueves 16 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.



Presentó su ponencia sobre temas en publicidad y destacó esta clase de espacios para compartir ideas y conceptos vanguardistas.



"Nosotros como colombianos tratamos de ver lo que está sucediendo afuera, prestar atención a los grandes exponentes creativos, y así poder crear nosotros nuestra propia identidad", señaló Jaramillo.



También aseguró que estos eventos "te ayudan mucho a crecer tanto como persona, como profesional, porque se conoce mucha gente interesante, dispuestas a formar alianzas, una red de trabajo conjunta para mejorar las ideas previas que tienes".



Jaramillo y su equipo se sintieron orgullos por ser parte de la primera versión del Festival MEC, esperando volver en las siguientes ediciones, para seguir compartiendo experiencias creativas con los caleños. Mencionando algo muy importante para la industria.



"La comunicación en los negocios es un factor determinante, si no tienes un buen balance entre lo que es tu negocio/idea y una buena comunicación, básicamente no tienes nada", dijo la creativa.

Con emprendimiento

En el Festival MEC se abrió un espacio para los emprendedores llamado 'negociando con inversionistas'. Allí, María Alejandra Tenorio y María Isabel Montesdeoca, dos caleñas, presentaron una aplicación de servicio de manicure y pedicure a domicilio llamada 'La Manicurista'.



Es una idea sencilla pero eficiente. Normalmente hay aplicaciones para pedir domicilio de comida, ropa, y otros accesorios; pero no una que requiera servicios de arreglo de uñas. A raíz de esto nació la propuesta.



"La experiencia en ser parte del Festival es muy gratificante, porque conoces gente que se mueve en el medio, puedes lograr alianzas, y más en el mercado del emprendimiento, que es difícil de llevar ya que requiere de mucha dedicación y sacrificio", contó Montesdeoca.



La propuesta es una aplicación móvil que no solo confirma el nivel de creatividad de los caleños puesta en las ‘app’, sino que destaca la tecnología como un factor clave para conectar al consumidor con los prestadores de servicio en formas en que ambas partes se vean más beneficiadas que con los métodos actuales.



"A las dos nos gustaba el emprendimiento y vimos una oportunidad de negocio porque nos pasaba con frecuencia que teníamos las uñas mal arregladas y no había quien nos atendiera, por eso empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el mercado también tenía esa necesidad. Es más cómodo esperar una o dos horas en tu casa que en una peluquería", contó Tenorio.



Estas emprendedoras tienen planeado seguir expandiéndose por el territorio nacional. Comenzando a incursionar en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena a través del marketing digital, pautando en redes sociales como Facebook e Instagram; además del voz a voz entre los usuarios, que han tenido buenos resultados.

Equipo detrás de la aplicación 'La Manicurista' Foto: María Alejandra Tenorio, Co creadora de la aplicacion

La cita para conocer estos y otros importantes proyectos será del 21 al 26 de noviembre de 2017, en el Museo La Tertulia, un lugar emblemático de la ciudad, caracterizado por representar la esencia creativa de la ciudad. La entrada será gratuita con previo registro.

Programacion Festival MEC

Noviembre 21



Fondéate

2:00 A 6:00 p. m / Cinemateca



Charla financiamiento en la industria creativa

Andrea Buenaventura (DELIRIO)

2:00 p. m



Pitch emprendedores

Negociando con inversionistas

3:00 p. m



Tarde de publicidad

2:00 A 5:30 p .m / Sala Maritza Uribe





Noviembre 22



Charla, descubriendo el mundo a través de los ojos de un android

​Adrián Catalán / Cinemateca 9:00 a. m



Conversatorio Creacion y venta para contenidos web

Carlos García (Caracol Next) / Felipe de Brigard (Dirty Kitchen) Diego Ramírez / Armando Ortiz, 'El mindo'

Sala Maritza Uribe / 2:00 P.M



Conversatorio producción de series para el mercado internacional

Juliana Flórez (DYNAMO) / Diana Narváez (A LA DIANA)

Sala Maritza uribe / 5:00 p. m





Noviembre 23



Cóctel de lanzamiento exposición: construcciones artísticas locales

Taller co-crecimiento empresarial industrias creativas Nice People Consulting secretaría de desarrollo sala Maritza Uribe / 7:00 a.m. – 3:00 p.m.



“EL ALGO”

casa obeso / 8:30 a. m

Carlos García / Ricardo Arce / Jhonny Hendrix / Marino Aguado/ Diana Narváez



Charla ¿Cómo sacarle el jugo a tu lanzamiento digital?

Luis Felipe Ríos Artist Marketing Strategist (OneRPM)

Cinemateca / 1:00 p.m



Taller ¿Qué diseñar? Definición de producto y sus atributos

Paola Sánchez

Casa obeso S2 / 4:00 p.m



Lanzamiento movimiento de empresarios creativos

7:00 p. m A 9:00 p. m / Patio obeso



Noviembre 24



Conversatorio memoria y coleccionismo

Pedro Alcántara Herrán /Juan Camilo Otero / Julián Malatesta.

Sala Maritza Uribe / 9:00 a. m



Charla, del barrio a los escenarios. 4 elementos de Eskuela de Aranjuez

JKE (Crew Peligrosos)

Cinemateca / 11:00 a. m



Showcases mercado musical del pacífico

1:00 a 9:00 p.m. / Teatrino



Cali Urbana

7:00 A 9:00 P.M. / Patio obeso





Noviembre 25



Taller - Rigs y animación de personajes en After Effects

Juan Manuel Duque (mambo) Casa obeso / 8:00 a. m



Pitch agrupaciones mercado musical del pacífico

Sala Maritza Uribe / 9:00 a.m a 12:00 p. m



Exposición construcciones artísticas locales

Sala subterránea / 2:00 p. m a 9:00 p. m.



EL remate CORONA SUNSET

4:30 p. m a 9:00 p. m / patio obeso

DJs GNZLZ + Tatitron



Noviembre 26



Tarde de cine familiar

El libro de lila / 3:00 p. m



Función especial de cierre

Señorita maría / 6:00 p. m



Entre muchas otras más presentaciones.







