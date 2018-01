'Yerry iba a ser portero, pero en un partido le metieron 6 goles'

Los más de 60 niños que entrenan fútbol en la cancha principal de Guachené, en Cauca, llegaron a su rutina diaria de preparación, no esperaban que una noticia les diera un júbilo tan fuerte que los hizo gritar más fuerte que un gol en la cancha contraria.

Los medios de comunicación nacional anunciaban una noticia que, desde hacía varios días, los tenía a la expectativa pero que por fin se confirmaba desde Europa: 'Yerry Mina es el nuevo jugador del Barcelona F.C'



Seifar Aponzá, fue el primer entrenador Yerry y quien descubrió su talento para dominar el balón. Cuenta que en la mañana de este jueves las lágrimas no se hicieron esperar en ese municipio.



"Nos abrazamos, oramos y le dimos gracias a Dios que uno de los nuestros estuviera en las grandes ligas de Europa, no lo podíamos creer", cuenta don Seifar.



Según el entrenador, de 43 años de edad, Yerry fue llevado por su mamá a la cancha para entrenar. Su meta era que él fuera arquero como su papá y otros familiares de la misma casta deportiva.



"Era alto y muy inteligente, pero nunca pudo tapar bien como lo hacían los Mina. En el primer partido de competencia le metieron seis goles muy ‘bobos’ y no lo podíamos creer. Nos miramos entre nosotros y mejor decidimos sacarlo a la cancha”, cuenta don Seifar.

El dominio con el balón, la entrega de pases correctamente a sus compañeros y la sencillez a la hora de tocar la pelota, hicieron que Yerry comenzara a destacarse entre sus compañeros.



“A los 12 años empezó a mostrar su talento como volante de marca, donde no había nadie que lo detuviera, eso lo aprendió aquí en Guachené y por eso ustedes lo ven en la Selección Colombia corriendo desde atrás”, cuenta.

