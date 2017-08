Primer día del Código de Policía deja 11 caleños multados

02 de agosto 2017 , 08:29 a.m.

La Policía Metropolitana de Cali entregó el primer balance que arrojó el primer día de la aplicación del Código de Policía en la ciudad.

En total fueron 11 personas las multadas y que tendrán que pagar sanciones económicas tras seis meses de comparendos educativos.



En la mayoría de los casos fueron por consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos o parques, con un total de seis sancionados.

La multa es de 393.449 pesos para las personas que consuman bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas en sitios públicos.

Las sanciones fueron entregadas por la Policía Foto: Policía Metropolitana de Cali

Otra de las sanciones le fue impuesta por comprar objetos robados, como también se impuso una por no recoger los excrementos de una mascota.



Una de las sanciones que más llamó la atención fue una interpuesta a un vendedor dentro del Sistema de Transporte Masivo MÍO, por violar el artículo 146 Numeral 11.



Este cita que no se puede perturbar la tranquilad de los demás, esto corresponde a vendedores ambulantes y raperos.



Su sanción no fue monetaria, pero si se encuentra en reincidencia podría pagar una multa de 98.362 pesos.



Durante los primeros seis meses de sanciones pedagógicas fueron multados 4874 caleños

