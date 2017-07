Proyecto que busca regular publicidad exterior en Cali ya fue radicado

En la Comisión de Plan y Tierras del Concejo se abrió estudio al proyecto radicado por Planeación Municipal, mediante el cual se regula la publicidad exterior visual. Hace una década que la normatividad no se actualizaba.

Ni la publicidad que se ve en los buses del MÍO y en la estaciones del sistema de transporte masivo escapará a la nueva reglamentación que, en materia de publicidad exterior visual se estudia para la ciudad.



“El proyecto tendrá en cuenta normativas desde el punto de vista ambiental, tener menos vallas; respetar las zonas de patrimonio en el centro, San Antonio, San Cayetano; hay que respetar las áreas de influencia de los ríos, va a tener respeto por el ciudadano”, dijo la directora de Planeación Municipal, María de las Mercedes Romero.

Vamos a reglamentar la publicidad en el MÍO y en

Lo que se busca es la descontaminación visual y del paisaje, la libre movilización, la protección del espacio público y la integridad del medio ambiente y la seguridad vial.



“Es poder actualizar la normativa existente, no se ha actualizaba por más de una década y tenemos más tecnología, más publicidad exterior electrónica. La idea es poder recopilar la situación actual que vive la ciudad con la normativa existente para tener lineamientos acordes con la realidad de Cali”, dijo la funcionaria.



La instalación de la publicidad exterior no debe generar contaminación visual, no afectar el paisaje por ser considerado recurso natural renovable, no afectar las zonas de interés ambiental ni las áreas pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal. Y no podrá afectar las áreas de uso residencial neto.



La publicidad deberá estar integrada física, visual y arquitectónicamente con el paisaje urbano y deberá preservar cultural y arquitectónicamente el patrimonio urbano del municipio.

La medida de las vallas es uno de los mayores problemas que se presentan en Cali Foto: Archivo particular

En el proyecto de Acuerdo se indican los parámetros en los que se deberá ejercer la actividad de la publicidad visual exterior. Igualmente, establece los criterios para la instalación de afiches, avisos comerciales, dummies o inflables, pantallas de publicidad electrónica y/o digital, publicidad móvil en vehículos automotores, pendones, vallas publicitarias, pasacalles, publicidad aérea y publicidad en elementos complementarios del mobiliario urbano y publipostes.



CALI