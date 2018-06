Preocupan deserción y homicidios en Yumbo

08 de junio 2018 , 09:15 a.m.

Mientras que Cali logró en el último año una cobertura educativa del 74,88 por ciento, en Yumbo esa tasa fue del 89,36. Es decir que el número de estudiantes superó la cobertura ofrecida, pero no se completaron los cupos.

En cuanto a la deserción escolar, en ambos municipios no deja de generar alerta.

Este fue parte de la perspectiva que ayer el programa ‘Yumbo Cómo Vamos’, a través de Sebastián Súlez, presentó con datos de la Administración de Carlos Bejarano y en comparación con otras ciudades del país.



El informe arrojó que las ciudades del país con menos tasa de deserción escolar son Barranquilla y Bogotá. La tasa de deserción del 2017 en Yumbo fue del 3,75 por ciento y Cali alcanzó un 4,06 por ciento (ver gráfico). De hecho, ambas ciudades mostraron un comportamiento similar con respecto a la deserción.



La tasa más alta de deserción fue en secundaria, es decir, de sexto a noveno grados.



En Yumbo 4,67 por ciento y en Cali, del 4,94. Pero en Yumbo, la deserción de décimo y once le sigue a la de secundaria. En cambio en Cali, luego de la deserción de secundaria aparece la deserción de transición con el 4,89 por ciento.

Se estima que en Cali hay más de 380.000 estudiantes y se calcula que por fuera hay más de 100.000 alumnos.



Sin embargo, el alcalde Maurice Armitage recalcan que la Administración le ha apuntado, principalmente, a inversiones en educación, tanto para infraestructura (por ejemplo, el programa ‘Mi comunidad es escuela’). De 150 sedes públicas de Cali que necesitan arreglos, a 16 les metieron mano hasta el mes pasado con 113.000 millones de pesos gracias al empréstito aprobado por el Concejo hace dos años de hasta 360.000 millones.



El Alcalde recordó que ‘Mi comunidad es escuela’ beneficiará a más de 170.000 estudiantes. Por su parte, en la secretaría de Yumbo también mostraron su empeño en mejorar la calidad con formación a docentes. En esta dependencia recomiendan, como el alcalde Armitage, que padres y tutores estén más pendientes de los menores para que no haya deserción y aprovechen los cupos gratuitos.



La seguridad también genera alerta. Yumbo, de más de 120.000 habitantes, arrojó una tasa de 60,28 crímenes en el 2017. En Cali, con más de 2’800.000 habitantes, fue de 51,07, mientras que en Bogotá, con más de 8’000.000 de pobladores, esa tasa fue del 14,02.



‘Yumbo Cómo Vamos’ es un programa de Fedy, Cámara de Comercio de Cali, Smurfit Kappa, Fundación Corona, Argos, Propal, Andi, GDO, Fundación Epsa, Universidad del Valle y EL TIEMPO.



