Refuerzan medidas en Cali por partido entre Cortuluá y Nacional

Horas antes del partido entre el Cortuluá y el Atlético Nacional, las autoridades en Cali reforzaron los controles para el encuentro de este sábado por la fecha 16 de la Liga I-2017, en el estadio Pascual Guerrero. Las medidas se implementaron, al tiempo que la comunidad se sorprendió por una pancarta anónima, que fue colocada en el puente peatonal de la carrera primera con calle 63, en el nororiente de la capital vallecaucana.

La pancarta tiene la palabra "muerte".



El secretario de Deporte de la Alcaldía de Cali, Silvio López, reiteró que se tomaron medidas.



“Estamos haciendo presencia y conquistando los espacios de deporte para la convivencia”, dijo.



Hace dos semanas hubo una polémica por un comunicado de la barra Barón Rojo Sur del América, en el que manifestaba su desacuerdo en que el partido se realizara en Cali.



"Al América le cerraron puertas en Armenia y nadie dijo nada", indicó la barra en ese entonces.



Posteriormente, la barra emitió otro comunicado señalando que se había malinterpretado la primera misiva y que siempre se ha fomentado la tolerancia y la sana convivencia entre los hinchas.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, había dicho que se estudiaba si se realizaba o no el partido porque él no lo veía conveniente y que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, le habría pedido que este encuentro no se llevara a cabo.



Ante la situación, la Dimayor se pronunció y señaló que los entes gubernamentales son los encargados de ofrecer seguridad en las ciudades y que el partido sí se llevará a cabo hoy sábado.



