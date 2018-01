Preocupa la atención a posibles emergencias en Pance

Por la gran afluencia de turistas en el corregimiento de Pance durante este puente festivo, algunas autoridades y cuerpos de socorro señalaron que en caso de una emergencia sería difícil brindar atención oportuna.



Se estima que cada uno de los tres días hubo más de 80 mil visitantes y se presentaron graves problemas de movilidad.

Jaime Celis, jefe del Parque Nacional Natural Farallones (PNN), llamó la atención sobre el gran número de vehículos estacionados en la vía durante este puente festivo, empezando desde la parte alta del corregimiento en un sector conocido como El Pato.



“Este tema como jefe del PNN Farallones lo hemos mencionado en varios espacios debido al alto riesgo que puede generar ante un desastre natural, como una creciente inusitada o a causa de un accidente, pues a causa del descomunal trancón será virtualmente imposible que los organismos de socorro puedan dar la respuesta adecuada”, sostuvo Celis.

Mucho de los visitantes esperan la caída de la tarde para salir de esta zona turística Foto: Cortesía alcaldía de Cali

De acuerdo con el funcionario, es importante que como autoridades se busquen soluciones en un comité de gestión de riesgo “pues podemos estar frente a una calamidad en caso de no hacer nada concreto al respecto”.



El coronel Gerlver Beltrán, director regional de la Defensa Civil, aseguró que ya se había hablado en el pasado de los problemas que podrían llegar a causar la presencia de vehículos en la vía.



“En cuanto a la Defensa Civil, no tenemos problemas para la atención de ninguna emergencia, pero sí es cierto que hay un riesgo. Hay que concienciar a los turistas y visitantes de no llevar vehículos y bloquear las vías”, indicó.



Juan Carlos Montenegro, líder del corregimiento de Pance, señaló a su vez que no hay un estudio actual que indique el riesgo al que puedan estar sometidos los habitantes y visitantes a Pance.



“Hay un estudio que es de 2005 pero pedimos desde hace varios años en un cabildo abierto que se haga uno nuevo. Se deben conocer los factores de riesgo que podemos tener y las alternativas para atenderlos”.

Los paseos en el Rio Pance lo disfrutan grandes y chicos. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Claudia Tabares, secretaria de la Mesa Ambiental de Pance, pidió que se haga un plan de ordenamiento turístico para la zona.



“Pance, con la afluencia de visitantes, queda colapsado y cerrado, sin vías alternas para movilizar a las personas. Ni siquiera hay baterías sanitarias, un riesgo de salud pública”.



María Leonor Velásquez, coordinadora de planificación turística de la Secretaría de Turismo, explicó que se está trabajando actualmente, junto con Univalle, en una caracterización de usuarios de Pance, que servirá de insumo para el Plan Estratégico de Turismo Rural y Naturaleza de Cali.



Miguel Charry, presidente de la Asociación de Ingenieros del Valle, señaló que es clave pensar en tener en Pance un plan integral que considere su importancia como zona turística y principal ‘pulmón verde’ de la ciudad.



“Si tenemos hacia el Parque de la Salud y la parte alta el principal ‘pulmón’, es absurdo que no haya una manera expedita de llegar allí. Ampliar la vía no es difícil, pero contempla compra de predios. Se ha hecho una ampliación de la vía a Pance en la zona baja, pero no se contempla seguir subiendo y no se tiene en cuenta que ese es el principal lugar de recreación de los caleños”.



CALI