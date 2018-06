Pozo de los Deseos en Unicentro Cali por una causa social

Desde hace cinco años, las dos entidades se centraron en un propósito social: para darles un aliento a niños y adultos que buscan una prótesis, como una oportunidad para caminar.

Unicentro Cali y el Fondo Kminemos se sumaron en el proyecto 'Pozos de los deseos: por la ilusión de caminar', con la idea de "ver cómo los rostros de niños y adultos vuelven a iluminarse con ilusiones y grandes sonrisas. Es el caso de Ángela Correa, beneficiaria de esta alianza, quien hace comprender perfectamente el significado de la palabra resiliencia (capacidad que tiene una persona para superar circunstancias difíciles), pues ha decidido vivir sin límites, con la ayuda de su familia y de Kminemos".



"Ellos me han ayudado a independizarme, a ser más segura de mí misma porque he podido demostrarme a mí y a los demás que puedo hacer muchas cosas. Además, las prótesis me han dado la libertad no solo de servirle a la sociedad, sino de poder ser parte de su crecimiento y transformación”, dice ella.



Kminemos llegó a Cali hace 7 años con el objetivo de adaptar prótesis en miembros inferiores a personas víctimas de las minas antipersonas o con enfermedades congénitas, resolviendo sin costo su dificultad de movilidad.



A lo largo de este proyecto, dicen directivos, la Ciudadela Comercial ha sido testigo del gran corazón que tienen sus clientes y visitantes, por eso este año tendrá de forma permanente dos Pozos de los deseos ubicados en el Pasillo 5 al lado de Cheers y en el Oasis, que permitirán seguir haciendo realidad el anhelo de aquellos que quieren un cambio en su vida.



Los organizadores de la propuesta dicen que "lo importante es que la gente tenga presente que al ayudar no solo están beneficiando a la persona que necesita la prótesis, sino que detrás de ella hay toda una familia que les agradece el hecho de darles un nuevo motivo para sonreír”.



Unicentro Cali invita a apoyar esta causa, acercándose a pedir un deseo que cumplirá el sueño de quienes tienen la ilusión de volver a caminar.



Entre tanto, este jueves, a la 1:30 de la tarde, Unicentro Cali entrega otro detalle en el Mes de las Madres. Será en la Plazoleta de comidas de pasillo 5, donde se realizará el sorteo del lujoso Rolex que les ayudará a recordar cada minuto, lo maravilloso de su labor..