Por sus pacientes internacionales, Clínica de Occidente acreditada

El manejo de los pacientes que llegan en especial del Caribe y de Estados Unidos en busca de los especialistas en cardiología o para someterse a los largos tratamientos de cáncer, llevaron a que la Clínica de Occidente lograra la acreditación ‘Excellence in Medical Tourism’, la primera que se entrega en Colombia y en América Latina.

“Eso es mostrar ciudad, es potencializar la región y eso es lo que nos hace grandes”, dice la directora de la Oficina Internacional de la Clínica de Occidente, María Cecilia Aponte.



Esta acreditación entregada por Temos Accreditation, de Alemania, representa la especialidad en el manejo del paciente internacional.



La Clínica de Occidente lidera la mesa del ‘Cluster de la excelencia clínica’ impulsado por la Cámara de Comercio de Cali, de él hacen parte 526 empresas, distribuidas en 12 segmentos de negocio, desde clínicas y hospitales hasta servicios de apoyo, como diagnóstico, outsourcing especializado, investigación especializada, productos químicos y empaques.



“Esta acreditación se basa específicamente en que es una Institución que está recibiendo pacientes internacionales de ahí que de países diferentes vengan a evaluar no solo el área internacional, sino toda la infraestructura, la tecnología, todo, con el fin de visualizar si somos una entidad realmente capaz de mantener y de tener pacientes internacionales acá”, dice Aponte.



¿Cuándo comenzó todo el proceso para la acreditación?

Hace dos años montamos la unidad de negocios desde cero y ha sido un caso de éxito, en poco tiempo hemos logrado tener 50 pacientes internacionales cada mes en nuestra Institución y el proceso per cé comenzó en febrero de este año para la preparación a la acreditación.



¿Qué países los auditaron?

Temas International es la compañía acreditadora más importante a nivel mundial en la parte del paciente internacional; vino un representante de Alemania, otros de Grecia y otro de Irán, miradas completamente distintas, jamás habían venido a auditar a un país latinoamericano, fue un gana-gana. Nos manifestaron que era la primera vez que sentían que alguien quería ser auditado, queríamos ese Feedback, conocer cómo lo hacían ellos allá, qué podríamos hacer aquí. Nos dijeron que se notaba la pasión que teníamos por atender bien a los pacientes.



¿Qué recomendaciones les hicieron?

Dijeron que, seguramente, con esta acreditación iban a llegar pacientes de otros países, entonces nos pidieron hacer una lista de los idiomas que manejamos, nosotros manejamos inglés, francés, alemán, español; pero debemos tener una lista del personal clave en cada servicio con los idiomas que habla; esos nos pareció positivo. También nos pareció positivo el enviar un mensaje diferente en la página web para facilitarle el proceso al paciente que viene de afuera; el otro es un tema de infraestructura, ya más complejo; nos llegó un musulmán y fue complejo, pero nos dicen que en algún momento pueden llegar más.



¿Qué fue lo complicado con el paciente musulmán?

Antes de entrar a la habitación tienen un lugar donde se bañan y no lo tenemos, con la comida no hubo problema; conseguimos la alfombra e hicimos una inmersión en su cultura que es lo que siempre hacemos cuando nos viene algún paciente, para tener todo organizado.



¿Qué servicios buscan los pacientes?

Nuestros servicios estratégicos son oncología y cardiología, esa es la visión estratégica de la Clínica, aunque también recibimos muchos pacientes para neurocirugía y columna.



¿Cómo es el tipo de paciente que llega?

La epidemiología ha cambiado un poco, antes los pacientes con cáncer eran de la tercera edad, pero desde hace unos pocos años para acá se ha observado que son mucho más jóvenes, tenemos desde los 32 hasta los 72 años. En cardiología llegan pacientes de 52 a 70 años, que es el momento clave para intervenir a este tipo de pacientes y tener muy buenos resultados



¿Qué les ofrece la Clínica?

Esta unidad de negocio se basa en una cercanía, en hacer que el paciente se sienta lo más cercano a su casa posible, y esas promesas de valor hace que la gente quiera venir a nuestra institución. No solo nos encargamos de la parte médica, sino que quisimos involucrarlos en otras actividades para que no sientan perdidos en los ocho meses o el año que están acá; los llevamos a que conozcan la ciudad, al Zoológico, los tenemos en clase de pintura y de música y todos los viernes vamos a cine. De esta manera les quitamos esa carga que traen por su enfermedad y por estar alejados de sus familias y de sus países de origen. Eso, creo, ha sido la clave del éxito. De las unidades de Colombia, ésta es la que hace eso, tenemos claro que ellos necesitan un apoyo emocional adicional. No queremos a nuestros pacientes encerrados en un hotel con su patología. Somos lugar de recuperación, de sanación, no de enfermedad.