¿Por qué grabar y no ayudar?, riña de estudiantes en debate por videos

Entre las voces que piden ‘un puño en el ojo’ o ‘la vas a matar’, la escena de dos estudiantes, en la que una agarra a la otra y la derriba hasta dejarla sin sentido, se convirtió ayer en el tema de las redes sociales.

El incidente, en un parque de El Cerrito, trajo entre rechazo y bromas. Las diferencias, según el cruce de palabras, se debieron a que “usted me está mirando rayado”.



En el debate de redes se planteaba que no se debían difundir estos videos, aunque también que servían para evitar que queden impunes casos como el de enero en Medellín, donde una estudiante lesiona con tijera a otra.



La Administración Municipal de El Cerrito indicó que la situación fue puesta en conocimiento de la Comisaría de Familia y que se trabaja por la prevención de estos casos.



La estudiante lesionada fue remitida al Hospital Universitario del Valle, donde galenos la atendieron por trauma craneoencefálico leve y lesiones en columna. “Le han tomado exámenes y radiografías”, dijo una allegada.



Mientras tanto, se cuestiona que, no solo en este caso, los espectadores han tenido la oportunidad de evitar riñas, pero han preferido usar su celular y hasta incitar la pelea. En el cruce de comentarios de redes interviene la menor que protagonizó la riña.



José Fernelly Domínguez, docente investigador especializado en violencia y sociología, explicó que los jóvenes, graban estos hechos porque ven la violencia como un espectáculo.

Colombia ha tenido históricamente escenarios de violencia que aún están activos y, aunque se rebajen los casos de homicidios, la influencia cultural sigue vigente FACEBOOK

“La agresión no se asume como algo grave y la violencia se ha banalizado”, recalcó.



Para Domínguez, la academia es importante para cambiar el ‘chip’. “En Estados Unidos murieron 16 estudiantes y hubo marchas, en Colombia han ocurrido cientos de masacres pero ninguna ha generado repudio colectivo, como parte del panorama. Desde la conquista los españoles azotaban negros e indígenas en una picota pública donde el espectáculo de atrocidad ha estado desde siempre”, dijo.



Agregó que “maestros, escuelas y colegios deben incrementar cátedra de paz y hacer actitudes ciudadanas para rechazar violencia en cualquier forma”.



Jhon Freddy Gómez, ingeniero y docente de sistemas, explica que los jóvenes graban por un tema de ‘likes’. “Entre más ‘me gusta’ les genere, más aceptación tienen. Ahí nace el cyber bullyng y otras conductas que deben ser controladas desde las aulas y las casas”, dijo.



Grabar no está tipificado como una falta que acarree una sanción sino hasta que haya una lesión. El teniente Alberto Valero, capacitador del Código de Policía en Cali, explica que omitir el auxilio a alguien tiene una sanción de tipo penal.



“Todo ciudadano tienen el deber de socorrer a alguien que pida auxilio, ya sea en un accidente, herida por arma de fuego o arma blanca. Quien no lo haga se le concurriría a una omisión de socorro”, dice el oficial.



Sin embargo, agregó que reñir o incitar a una riña sí tiene sanción al expresar que “está en el artículo 27 del código 1801 y tiene párrafos del 1 al 4. La multa será desde los 16 salarios mínimos diarios legales vigentes”.



El artículo 21 dice que toda persona y oficial puede grabar cualquier procedimiento como soporte ante una acción judicial.



La investigadora Milena Barco considera que el tema es de interés de las autoridades y las familias. Considera que no se puede quedar en un asunto de comentarios y asegura que la mujer, en estos casos resulta siendo vista como un objeto.



Las autoridades admiten que es necesaria la prevención de la violencia. Según Medicina Legal, Valle fue el departamento con mayor homicidios del país en el 2017 con 2.262 casos de las cuales 172 fueron mujeres.



8509 casos de riñas se registraron durante el 2017 en el departamento. 5.211 fue entre hombres y 3.298 fue entre mujeres. En Cali se registraron 4.649 casos, según Medicina Legal.



CALI