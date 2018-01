Por primer feminicidio del año, revisan ruta de atención en el Valle

04 de enero 2018 , 06:57 a.m.

04 de enero 2018 , 06:57 a.m.

El Gobierno departamental inició la indagación de las acciones adelantadas a través de la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el municipio de La Victoria, al norte del Valle donde el pasado 31 de diciembre fue atacada Mariluz Terán.

La mujer falleció dos días después en un centro asistencial de Tuluá.



“Lo que tenemos entendido es que la víctima acudió a la Comisaría de Familia, pero allí no reciben la denuncia porque no es un caso de violencia intrafamiliar. Por este motivo, la víctima acude a la Policía, que le brinda atención y realiza lo pertinente a medidas de autoprotección y le hace acompañamiento durante varios días”, dijo la secretaria de Mujer del Valle, Luz Adriana Londoño.



“Tenemos entendido que la Policía hace la respectiva denuncia a la Fiscalía, pero vamos a indagar qué pasó, porque lo que reportan es que hasta ayer ninguna de las entidades le brindó medidas de protección a la víctima”, agregó la funcionaria.



La víctima tenía 40 años y desde el pasado 2 de diciembre del año pasado había reportado amenazas de muerte por parte de su excompañero sentimental.



La mujer fue atacada con arma blanca frente a un establecimiento público en el municipio de La Victoria en horas de la noche, el último día del año.



La Secretaria lamentó que no se hubiera evitado este crimen y anunció que para el 12 de enero fue convocada la Mesa de Erradicación de Violencia de Género en el municipio de La Victoria, donde se escuchará a los delegados de las instituciones.



“Lastimosamente este es el primer feminicidio que tenemos en este año, un feminicidio que seguramente se hubiera podido evitar si le brinda la atención a la víctima”, dijo.



Hasta el pasado 19 de diciembre en el Valle se reportaron 89 homicidios de mujeres, de los cuales 22 fueron tipificados como feminicidios.



El llamado desde la secretaría de Mujer es que las instituciones que hacen parte de la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia de Género brinden atención a todos los casos sin importar que parezca algo pequeño, pues se trata de la vida de una persona.