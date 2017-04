‘Por parálisis e incendio, hay riesgos en planta de Navarro de Cali’

Debido a un incendio, tres de las ocho lagunas que almacenan los lixiviados del antiguo vertedero de Navarro, esos líquidos espesos y fétidos de color negruzco que genera la basura en descomposición, habrían sido afectadas en su base geotextil.

Esta es la membrana o tela permeable con la capacidad de separar y filtrar los lixiviados, así como de reforzar y proteger el entorno por su impacto. Ese incendio ocurrió en febrero por la quema de caña en la zona y la afectación en las laguna 1, 2 y 3, seguiría, de acuerdo con el contralor Rivera, quien hizo una visita a las instalaciones donde debe funcionar la planta de tratamiento para no afectar el suelo y por ende, el cercano caudal del río Cauca, fuente de agua del 75 por ciento de los caleños.



Según el contralor, por esta situación que, de acuerdo con el funcionario, fue confirmada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos que la administra desde este año y no el Dagma, “estas lagunas carecen actualmente de tal protección y los lixiviados que se encuentran depositados en ellas, lentamente se pueden ir filtrando hasta contaminar las aguas subterráneas que constiuyen la principal reserva hìdrica del municipio”.



Es por ello que el contralor Rivera lanzó un SOS porque dijo que en alto nivel de riesgo de contaminación se encuentran las aguas subterráneas de Cali en la zona del basuro de Navarro, como consecuencia en caso de que haya una filtración de los lixiviados por esta situación. Además, “con las torrenciales lluvias del fin de semana pasado, el nivel de las lagunas se incrementó en cerca de cinco centímetros, lo cual mantiene un alto margen de almacenamiento de estos residuos contaminantes”.

FACEBOOK

Sin embargo, los funcionarios de la UAES le explicaron al contralor que las lagunas tienen capacidad para unos 450 mil metros cúbicos de lixiviados y hoy hay cerca de 240 mil.



No obstante, el contralor Rivera también cuestionó que la planta no tiene operador desde finales del año pasado. “A esta situación de riesgo de contaminación se suma la falta de tratamiento de los lixiviados actualmente depositados, debido a que la planta de tratamiento se encuentra paralizada por falta de operador. Desde el 31 de diciembre pasado, cuando se terminó el contrato con el operador anterior, la planta se encuentra paralizada a la espera que el municipio inicie el proceso de contratación del operador de la planta de tratamiento”.



La UAES reiteró que la planta tiene capacidad para tratar cerca de 7 mil metros cùbicos mensuales. Anotó que la Alcaldía tramita el proceso de selección del operador.



Aunque aún persiste, también, la preocupación de ingenieros de la Universidad del Valle por la contaminación del río Cauca, por los lixiviados y por metales pesados en suelos cercanos al cauce y a fuentes de aguas subterráneas, el municipio indicó que en estos meses en que la planta no ha sido operada no se han presentado riesgos.



Navarro funciona con ocho lagunas para recoger los lixiviados. Son los que provienen de un cerro antiguo de Navarro empradizado y donde por casi medio siglo y a cielo abierto sin un tratamiento adecuado en ese entonces, se almacenaron toneladas de residuos domiciliarios. También provienen de otro viejo cerro: el de los desechos hospitalarios. Ambos en 16 hectáreas, que equivalen a 32 campos de fútbol.



