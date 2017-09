Licor o drogas en parques y riñas, las más conductas sancionadas

El consumo de licor o estupefacientes, sumado a las riñas, se convirtieron en las contravenciones más frecuentes en el primer mes de aplicación de multas definidas en el Código de Policía..

De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la Policía Metropolitana de Cali registraron 2.015 comparendos con medidas correctivas confirme a las nuevas normas.



Desde el primero de agosto hasta el cierre del mes,, según el informe, los comportamientos más frecuentes fueron los contemplados en artículo 140 del Código sobre a consumir licor o drogas prohibidas cerca de sitios deportivos ó parques.



Las autoridades han emprendido distintas acciones para recuperar los espacios públicos para el disfrute de la comunidad, pero que han caído en poder de redes, especialmente, involucradas con el microtráfico.



De hecho, han sido golpeadas en parques e inmediaciones de colegios.



La segunda contravención en el marco de la convivencia ciudadana corresponde al artículo 27 que se refiere a sancionar acciones como reñir, incitar confrontaciones violentas.



Uno de los dolores de cabeza de la Policía en las calles está en las contravenciones del artículo 35 relacionadas con el irrespeto a la autoridad.



Las asonadas han causado más de un lío en sectores del oriente y suroccidente, donde hombres o mujeres se muestran agresivos con la Policía.



Este año se han reportado presuntos abusos de autoridad por parte de la Policía. Pero también hay agresiones a los uniformados cuando acuden a llamados, en particular, ante riñas entre vecinos o asistentes a celebraciones en viviendas o espacios públicos.



O cuando llegan con la misión de una captura. En promedio se presentan hasta cinco policías lesionados durante la semana.



En el balance siguen en frecuencia las omisiones al artículo 33 –numeral 2 Literal C: que comprenden consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo.



En Cali también se aplicaron comparendos por el no pago en el transporte masivo o realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.



Las sanciones económicas en agosto recayeron en 2.083 ciudadanos.



No se reportan comparendos por el no uso de bolsa para recoger restos de mascotas ni por el no uso de bozal en las llamadas razas peligrosas.



Para denuncias están fuentes.mecal@hotmail.com o celular 3116253670 y la línea 123 ó 156.