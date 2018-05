Por la frontera sur del país pasan cada día 4.000 venezolanos

El éxodo de venezolanos a través de la frontera colombo ecuatoriana no para. Según la alcaldía de Ipiales, un promedio de 4.000 cruzan a diario el puente internacional de Rumichaca.

“De estos 4.000 migrantes, algunos están pretendiendo quedarse aquí, en Ipiales”, advierte dice el secretario de Gobierno de Ipiales, Jorge Montenegro Mier.



Otros siguen rumbo a Ecuador, Perú, Chile o Brasil.



“Se ha comenzado a detectar, desafortunadamente por la misma necesidad, que algunos hacen parte de organizaciones delincuenciales”, comenta el funcionario.



También se ha logrado establecer que se dedican a delitos menores como el robo, raponeo y al atraco en motocicletas.



Esta situación llevó a la Administración Municipal a activar un plan de choque, por lo que fue necesario abrir un hogar de paso.



“Aquí no estamos preparados, ni con la asistencia logística necesaria, ni presupuestal, para, realmente, soportar una presencia masiva de venezolanos”, reconoce Montenegro, quien dice que si no se puede promover el empleo para los mismos ipialeños en su ciudad, menos se puede fomentar trabajo para los extranjeros.



Ante la emergencia migratoria en la zona fronteriza se coordinan acciones interinstitucionales con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta y poder ofrecer los servicios de salud, seguridad y ayuda migratoria temporal a los venezolanos.



“Esto es una lucha dura”, dice Yanira González, coordinadora de la colonia de venezolanos en Colombia.



En Pasto se han radicado unos 800 venezolanos, pero esta es una cifra que está en constante modificación.



“Muchos se dedican al trabajo informal, la mayoría en restaurantes y locales de servicio, hay algunos profesionales, contados, que laboran en su área porque tienen la doble nacionalidad”, comenta González.



Cuenta que hay personas que trabajan muy duro porque piensan traer al resto de sus familiares que aún se encuentran en Venezuela.



“No contamos con verdaderas opciones para elegir”, afirma González frente a las elecciones presidenciales de este domingo en el país vecino.



Ella no queja del trato que han recibido en Pasto.



“Han sido muy receptivos con nosotros, aunque hemos notado su curiosidad porque no estaban acostumbrados a ver el auge de extranjeros en su ciudad”, agrega.



La gran mayoría de venezolanos han llegado procedentes del Táchira, Maracaibo y Zulia.



“Nuestra situación aquí es muy complicada, tenemos que luchar contra una alta tasa de desempleo, pero al menos tenemos la oportunidad de encontrar algo para sobrevivir”, indica González, quien además, sostiene que una de las mayores dificultades es sortear el frío en las noches.